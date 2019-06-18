Подробности скандала с Мишелем Платини: на чем попался бывший президент УЕФА

Во Франции 18 июня задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Легендарного футболиста обвиняют в том, что он получил некие преференции за свой голос в пользу Катара на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2022-года.

Скандальная победа Катара

Выборы страны-хозяйки мундиаля 2022 года состоялись в декабре 2010-го. Фаворитом на проведение турнира была заявка США. Американцы ранее уже принимали чемпионат мира в 1994-м году, имели подходящую инфраструктуру. В пользу США говорил стремительный рост интереса к футболу в этой стране и местный чемпионат, привлекающий возрастных звёзд. Не забудем и о климате - мало кто понимал, как играть в Катаре летом, когда там за 40 градусов жары.

Несмотря на все минусы, Катар победил США в голосовании за явным преимуществом - 14 голосов против 8. Сразу же появились сообщения о подкупе представителей национальных федераций. France Football в своём расследовании рассказал о том, что катарские бизнесмены и влиятельные шейхи в обмен на миллионные транши купили голоса представителей Африки и Аргентины. Также в разное время появлялась информация о договоренностях с президентом Федерации футбола Испании и самим президентом ФИФА Зеппом Блаттером.

В чём обвиняют Платини?

Во время допросов в полиции Платини наверняка не раз просили перенестись мыслями в 23 ноября 2010 года. Тот вечер изменил жизнь всех участников процесса на «До» и «После». Осенью в Елисейском дворце состоялся торжественный ужин, на котором и решили судьбу чемпионата мира 2022 года. По версии France Football, за трапезой главными действующими лицами были на тот момент президент Франции Николя Саркози, шейх Тамин бин Хамад Аль-Тани и Себастьян Базьен, представлявший компанию, владевшую столичным клубом ПСЖ.

«Когда я собирался на обед, то думал, что президент Саркози хотел бы, чтобы я проголосовал за Катар, но он никогда меня об этом не просил», - говорил Платини в своё оправдание местной прессе.

По версии скандального расследования France Football, Саркози дал понять, что хочет вернуть былое величие своего любимого клуба ПСЖ. Шейхи выразили готовность вложить огромные деньги в команду и сделать её доминирующей силой не только во Франции, но и в Европе. Был у гостей и ещё один козырь - они пообещали инвестировать средства в ведущие французские компании.

Саркози, якобы, провёл индивидуальную беседу с Платини, после которой президент УЕФА резко увидел плюсы заявки Катара в сравнении с США. Позже Платини подтвердил, что в каждом раунде голосовал за Катар.

След Саркози до сих пор остаётся в деле. Вместе с Платини задержали его бывшего советника Клода Геана.

Прошлые обвинения

Платини впервые выдвинули официальные обвинения в деле о выборах чемпионата мира-2022 года, но ранее у него уже были проблемы с законом. В данный момент экс-президент УЕФА отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию, которая запрещает ему заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Наказание Платини получил за странную транзакцию от Зеппа Блаттера.

Президент ФИФА в 2011-м году перевёл на счёт Платини 2 миллиона швейцарских франков за работу, которую Платини выполнял ещё в период с 1999 по 2002 год. Француз в своё оправдание заявлял, что у него была устная договорённость с Блаттером.

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