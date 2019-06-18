2019-06-18T17:22:21+03:00
Происшествия

На станции в Бугульме экскаватор снес деревянный туалет с женщиной внутри

Женщина была в туалете именно в тот момент, когда производили демонтаж здания
Иван РУНЕВ
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После происшествия врачи диагностировали у Люды телесные повреждения обеих голеней и ссадины на ногахПосле происшествия врачи диагностировали у Люды телесные повреждения обеих голеней и ссадины на ногахФото: Предоставлено очевидцами
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Ситуация комичная, но последствия не очень. Поход в туалет закончился травмами и ссадинами, а мог – и самой нелепой смертью. 29 мая в 17:30 сотрудница станции Людмила во время своего перерыва пошла в санузел. Так в рапорте его обозвали полицейские, но на деле это деревянный туалет на улице.

Примерно в это же время, около 17:15, главный инженер локомотивного депо «Бугульма» дал команду экскаваторщику Косте снести ненужную деревянную постройку, именуемую у местных трудоголиков туалетом. Далее описание из протокола полиции:

- В момент пребывания пострадавшей в данном строении экскаваторщиком-погрузчиком была произведена работа ковшом по подъему стены туалета для дальнейшего сноса, – говорится в рапорте местной полиции. – Пострадавшая пролезла в образовавшийся проем при отрыве и подъеме стены.

Поход в туалет закончился травмами и ссадинами

Поход в туалет закончился травмами и ссадинами

Женщина буквально чудом выжила, вовремя сообразив, что из деревянного «сортира» стоит выбираться любыми способами. После происшествия врачи диагностировали у Люды телесные повреждения обеих голеней и ссадины на ногах.

По результатам расследования главный инженер тоже получил свое. К нему применено дисциплинарное взыскания из-за нарушения техники безопасности на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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