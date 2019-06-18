МегаФон помогает найти пропавших детей

По разным данным, в стране пропадают от 70 до 120 тысяч человек в год. Четверть из них, увы, безвозвратно. Население небольшого города, которое исчезает в неизвестном направлении - дети, пожилые, грибники…

Участники форума обсудили, как наладить взаимодействие между ведомствами, поисковыми отрядами и бизнесом, выстроить быструю систему реагирования – ради того, чтобы пропавших без вести стало меньше. В этом смысле добровольцы – огромный ресурс. И, как отмечалось на форуме, они все чаще взаимодействуют не только с МВД и МЧС, но и с бизнесом. А бизнес готов не просто помогать, а предлагать технологические решения, которые позволяют ускорить поиск и сделать его результативнее.

Например, весной этого года поисково-спасательный отряд Lisa Alert и «Мегафон» запустили совместный пилотный проект «Мегафон. Поиск». В его основе лежит искусственный интеллект, который определяет потенциальных свидетелей, находившихся в зоне пропажи человека и рассылает им смс с приметами пропавшего. Программа основывается не на геолокации, а на совокупности различных геоданных, что позволяет разослать смс адресно – именно тем, кто с большой долей вероятности мог контактировать с пропавшим человеком.

В среднем в рамках одного розыска рассылки получали 2 тысячи человек. Минимальное количество смс-сообщений было 33, а максимальное – 3209. За два с лишним месяца «Мегафон. Поиск» помог отыскать 60 человек.

Самая главная ценность нового продукта – скорость.

- Алгоритм работы программы таков, что по запросу Lisa Alert люди, которые могли контактировать с пропавшим человеком, всего в течение 2 минут получают смс-сообщения, - рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян, - Ключевым фактором для поисково-спасательных отрядов, как и для медиков, является время. Отзывы поисковиков помогут совершенствовать наш продукт. И я очень надеюсь, что он будет внедрен повсеместно. Мы поддержали инициативу создания экспертного совета при «Центре поиска пропавших людей» и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами.

«Мегафон. Поиск» - не единственный пример участия компании в поддержке волонтеров и поиске пропавших без вести. В этом году, совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», «МегаФон» представит фильм «Один в городе», который ясным и доступным языком научит детей основным правилам поведения в наиболее распространенных опасных ситуациях.

«Один в городе» - это шесть историй продолжительностью по пять минут о том, как вести себя с незнакомцем, что делать, если ты потерялся или если на тебя нападает собака, как правильно вести себя на воде и в лесу, почему важно всегда оставаться на связи с родителями и куда можно обратиться за помощью. Посмотреть его стоит не только детям, но и их родителям, воспитателям детских садов и школьным педагогам. Предполагается, что фильм будет показан в школах, на различных детских массовых мероприятиях и на телеканале «Карусель».