Медведев предложил увеличить пособие на детей до трех лет

Правительство предлагает изменить систему пособий на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом во вторник сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании о реформировании системы компенсационных выплат по уходу за ребенком, которое прошло в подмосковных «Горках».

- Речь идет об историческом пособии в 50 рублей. Эта выплата была введена в 1994 году как временная мера и за 25 лет сумма ни разу не повышалась, не индексировалась. Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно, - заявил Медведев.

Правительство предлагает установить пособие в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. При этом пособие сделают адресным - его станут выплачивать лишь семьям, которые будут признаны нуждающимися. По каким критериям семьи будут относить к категории нуждающихся, правительство пока не определилось.

- Это потребует отдельного расчета, - заметил Медведев.

Он привел данные Минтруда, по которым больше половины многодетных семей во всех регионах находятся за чертой бедности. А доход трех четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина (прожиточный минимум трудоспособного населения на первый квартал 2019 года составляет, по предварительным данным, 11,66 тысяч рублей).

- Поэтому нужно обеспечивать им поддержку, причем не по принципу, которым, к сожалению, зачастую раньше руководствовались - «всем понемногу, зато поровну», а в адекватном объеме и, конечно, с учетом реальной нуждаемости, это самое главное, - заявил Медведев.

Ранее Минфин предлагал отнести к получателям пособия семьи, на которые приходится 1,5-2 прожиточных минимума.

Как рассказал Медведев, по итогам обсуждения на совещании он представит предложение о повышении пособия президенту. Сейчас пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей получают 1,8 миллиона человек.

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