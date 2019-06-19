"Мне нужно еще очень много работать": Мария Шарапова впервые с 2015 года выиграла матч на траве

После долгих месяцев ожидания наконец-то вернулась на корт российская теннисистка Мария Шарапова. В первом круге турнира на Мальорке она впервые сыграла после того, как оправилась от хронической травмы плеча.

Шарапова в двух партиях в первой игре турнира на Мальорке одолела 21-летнюю Викторию Кужмову - 7:6 (10:8), 6:0. Поединок россиянки с представительницей Словакии длился 1 час и 31 минуту.

Для Марии Шараповой эта победа стала первой с 2015 года на кортах с травяным покрытием. 4 года назад она дошла на "Уимблдоне" до полуфинала турнира. А вот потом два турнира пропустила из-за травм и дисквалификаций, а год назад в первой же игре уступила Виталии Дьяченко.

После матча Шарапова поделилась впечатлениями от своей победы:

- Я была сосредоточена на том, чтобы доиграть матч. Было проделано много работы. Особое внимание уделено травме и правильному восстановлению. Приятно снова взяться за дело, которым занималась с юного возраста. Это неповторимое чувство.

Как отметила Мария, турнир в Испании для нее - важный этап подготовки к следующему турниру "Большого шлема".

- Это моя первая победа за несколько месяцев. Рада вернуться на Мальорку. Прекрасное место, чтобы подготовиться к Уимблдону. Выигрывать всегда приятно. Прошло много времени с того момента, как я последний раз выходила на корт. Мне нужно много работать и прибавлять, но важен первый шаг.

Но в целом же Маша довольна, что вернулась после травмы:

- В теннисе никогда не знаешь, что будет дальше. Когда залечиваешь травму, трудно думать о будущем. Конечно, мне хочется хорошо выступать на серьёзных турнирах, однако надо с чего-то начать. Я давно не играла на траве.

В матче второго круга соперницей Марии Шараповой будет немка Анжелик Кербер, которая посеяна под первым номером на этом турнире.