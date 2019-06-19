Болельщики обрушились с критикой на фигуристку за откровенное фото в купальнике

21-летняя российская фигуристка Анна Погорилая совершенно неожиданно попала под огонь критики фанатов после того, как в личном Инстаграме поделилась фотографией в купальнике с пляжа. В комментарии к ней пришло немало людей, которые ей припомнили критику в адрес другой яркой россиянки - Елизаветы Туктамышевой.

Погорилая в начале года заявила, что осуждает и не понимает номера фигуристок с раздеванием на льду. И в том числе - осуждает Лизу Туктамышеву. Тогда Анна Погорила говорила:

- Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?"

Некоторые подписчики за словом в карман не полезли и прямо написали ей в комменты:

- Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем Ваш ребенок посмотрит на такие фото и спросит: "Мама, это что?".

nevskaya_pogorilaya_ Отпуск закончился и начались сборы в Навашино!!!!! . . . . Столько перемен происходит последнее время в моей жизни, что кругом голова но так только интересней

И все в таком духе. Через некоторое время Погорилая в "сториз" личного Инстаграма написала:

- Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается, где приложила скриншот с оскорбительными комментариями в свой адрес.

Напомним, что Анна Погорилая - бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года. Это - ее высшее достижение в профессиональной карьере.