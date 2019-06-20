Умный пылесос – послушен хозяину

Новинка интересна инновациями как в «чистящей» части, так и в электронике. Пылесос остался простым в управлении, но стал радикально более удобным для повседневного использования. Что же нового придумали инженеры для кибер-устройства, которое, казалось бы, и раньше всех устраивало?

Наиболее заметное новшество – два резервуара в пылесосе: один для мусора, второй для воды. Влажную уборку умели делать некоторые выпускаемые ранее роботы-пылесосы, но тут требовалось вмешательство человека: для смены режимов работы нужно было снимать контейнер для мусора и ставить контейнер для воды, а потом выполнять обратную замену. Казалось бы, мелочь, но такой пылесос уже не мог полноценно работать по расписанию, выполняя полный цикл уборки во время вашего отсутствия. ILIFE V55 Pro может по расписанию выполнить и сухую, и влажную уборку, причем без вашего участия – вы приходите уже в квартиру с чистыми полами.

Остальные инновации пылесоса – в «умной начинке». V55 Pro получил гиронавигацию, что позволяет роботу точнее определять свое положение в пространстве. Это позволяет оптимизировать процесс уборки/протирки, убрав повторные прохождения по уже обработанным участкам и исключив пропуски. Есть новый режим «Зигзаг», который благодаря гиронавигации позволяет выполнить уборку быстро и эффективно.

Разумеется, в новинке улучшены алгоритмы искусственного интеллекта, благодаря чему пылесос лучше ориентируется в пространстве, почти не сталкивается с препятствиями – попросту говоря, стал еще более smart-устройством. Интересно, что V55 Pro способен сам выбирать режим уборки в автоматическом режиме, оптимизируя мощность в зависимости от ситуации. Но можно приказать ему включить один из дополнительных вариантов. Например, можно активировать режим максимальной мощности, который справится даже с тяжелыми случаями, когда в квартире накопился слежавшийся мусор, но есть и более интересные возможности, которые будут полезны аккуратным хозяйкам.

Включите режим «По границам», и пылесос произведет усиленную уборку вдоль плинтусов и по углам, где по понятной причине обычно скапливается большое количество пыли. Даже если за чистотой в вашем доме ежедневно следит робот, этот режим будет полезно периодически активировать! Есть режим «Точечный», в котором робот начинает уборку из указанной зоны, двигаясь по кругу и постепенно увеличивая радиус охвата. Если вы что-то рассыпали и нужно выполнить уборку локальной области – это оптимальный режим, согласитесь.

Итак, если вы хотите девайс, способный выполнять двойную – сухую и влажную – уборку по заранее заданному графику, чтобы возвращаться в чистый дом и освобождать время для жизни и досуга, обратите внимание на новейший V55 Pro. Как и другие модели производства ILIFE, эта доступна для интернет-заказа в магазине Tmail, что делает покупку простой и удобной даже в самых отдаленных уголках нашей страны.