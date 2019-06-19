На Рублёвке неизвестный врезался в машину сына Юрия Башмета

Александр Башмет - сын легендарного альтиста Юрия Башмета. 13 июня в его Хёндай Генезис G80 кто-то врезался, оставив вмятины на багажнике. Авария произошла в посёлке Горки-10 возле многоквартирного дома. Александр припарковал машину и ушёл по делам. Его не было рядом с автомобилем всего полчаса. Вернувшись Александр заметил следы столкновения на своей иномарке.

— Небольшая вмятина, ничего существенного. Кто её оставил я не знаю, — рассказал КП Александр Башмет.

Чтобы выяснить, что произошло, мужчина обратился в полицию. Ущерб должна покрыть страховка. Рыночная стоимость такого автомобиля стартует от 2 790 000 рублей и варьируется в зависимости от комплектации.

Если виновника аварии удастся установить, то ему может грозить лишение прав и даже административный арест на 15 суток за оставление места ДТП.