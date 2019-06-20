С роботами само время в больнице идет быстрее. Как в технопарк в онкоцентре помогает вернуть детство

Рак. Болезнь, которая и от взрослых требует напряжения всех жизненных сил. А каково бороться с ней маленьким детям? Химиотерапия, больничные коридоры, наркозы отнимают не только здоровье, но и детство.

- Сейчас 80-90% детей выздоравливают от онкологических заболеваний. Но лечение очень длительное, сложное. Поэтому реабилитация начинается с момента постановки диагноза, уже в стационаре, - говорит психолог Пермского детского онкоцентра, руководитель реабилитационных программ благотворительного Фонда "Берегиня" Эльвина Иванова.

С 2015 года фонд в сотрудничестве с детским садом «Легополис» проводит в Пермском онкоцентре занятия по лего-конструированию. А в прошлом году фонд президентских грантов поддержал идею создать на базе онкоцентра технопарк, в котором могли бы заниматься как самые маленькие пациенты, так и школьники.

Благодаря занятиям в игровой форме, само время в больнице идет быстрее Фото: Благотворительный фонд “Берегиня”

Чтобы заинтересовать подростков, в стационаре начали занятия по робототехнике.

- «Легополис» помогает нам в рамках корпоративного волонтерства и в занятиях в больнице каждую неделю по очереди участвуют разные сотрудники, - говорит Эльвина Иванова. - Специалистов из «Легополиса» в рамках гранта мы отправили на стажировку в Национальный медицинский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, где тоже проводят реабилитационные занятия по робототехнике.

Но технопарк - это не только еженедельные занятия в стационаре. Сейчас ребята готовятся к конкурсу «ПАРАиКарёнок» по лего-конструированию. Дети, находящиеся в ремиссии, регулярно посещают детский технопарк «Кванториум». А недавно у ребят был телемост с детьми из “Легополиса” - они вместе проходили квест и отгадывали загадки.

- В больнице дети обычно лишены пространства для общения, развития… Но ведь детство все равно остается детством. И благодаря занятиям дети общаются и со сверстниками, и со взрослыми. У них развиваются память, внимание, мышление. Есть риск, что из-за химиотерапии, наркозов, эти процессы могут затормозиться. И занятия помогают не только поддержать развитие ребенка на прежнем уровне, но и получать новые знания, умения. И, наконец, благодаря занятиям в игровой форме, само время в больнице идет быстрее. Одно дело, когда ребенок лежит на кровати, болеет, скучает. и другое - когда он занят чем-то интересным, - говорит Эльвина Иванова.

Занятия в технопарке - не единственный способ реабилитации пациентов Пермского детского онкоцентра. Например, в проекте “Я живу!” профессиональные фотографы учат ребят своему искусству, программа "Семейные выходные" помогает детям вернуться к обычной жизни в кругу родных, а проект "Мамино время" посвящен матерям, которые все силы и время отдают своим детям.

Занятия в технопарке - не единственный способ скрасить больничные будни Фото: Благотворительный фонд “Берегиня”

- С 2013 года действует проект “Музей идет в больницу”, в партнерстве с пермской художественной галереей, - рассказала Эльвина Иванова. - У ребят и родителей появляется возможность познакомиться с выставками, пообщаться с сотрудниками музея, узнать о новых профессиях. После выставок в больнице проводят творческие мастер-классы. Тех, детей, кому можно покидать больницу, с разрешения врачей мы возим на экскурсии в саму галерею.