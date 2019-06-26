Как защитить глаза от вирусных инфекций и аллергии

От вирусных и аллергических заболеваний глаз люди страдают независимо от сезона. О качественном и своевременном лечении таких пациентов говорили в рамках симпозиума.

Роли интерферонов в борьбе с вирусами, бактериями и аллергиями было посвящено выступление Андрея Симбирцева, научного руководителя Гос.НИИ Особо Чистых Биопрепаратов ФМБА России. Докладчик подчеркнул, что наш организм обладает совершенной системой противовирусной защиты – благодаря специальным белкам, интерферонам. Реакции иммунной системы могут усилить рекомбинантные интерфероны, которые поступают извне в виде лекарственных препаратов и стимулируют выработку защитного белка.

Дмитрий Майчук, д.м.н., заведующий отделом терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова перечислил в своем докладе основные группы действующих веществ, применяемых в офтальмологии. И выделил бетаметазон – компонент, полностью выполняющий свою противовоспалительную и противоаллергическую функцию, снижая риск развития побочных эффектов. Это действующее вещество из группы кортикостероидов, которое входит в состав многих противоаллергических лекарств, таких как Аллергоферон бета, Бетазон и Бетновейт-Н.

Анастасия Лошкарева, к.м.н., врач-офтальмолог отделения терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова поделилась своим практическим опытом применения глазных капель для лечения конъюнктивитов неясной этиологии. Причинами конъюнктивитов часто становятся аденовирус, бактериальная инфекция, аллергия. В ходе первичного осмотра врач должен «перекрыть» возможные причины развития болезни. Эффективное решение - комбинированные глазные капли с широким спектром противовирусной активности, а также противоаллергическим, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим действием.

В свою очередь Сергей Голубев – врач-офтальмолог, к.м.н., специалист филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова обсудил с участниками симпозиума необходимость слезозаменителей. Экология, ношение контактных линз, работа за компьютером, гаджеты приводят к высыханию поверхности глаза и недостатку слезной жидкости. В итоге развивается синдром сухого глаза и инфекционные заболевания. Предотвратить негативное воздействие окружающей среды можно с помощью слезозаменителей – препаратов «искусственные слезы» на основе гипромеллозы и гиалуроновой кислоты.

Новая информация позволит участникам симпозиума выбирать наиболее подходящие и действенные препараты для борьбы с воспалительными заболеваниями глаз. А пациенты смогут рассчитывать на качественное и эффективное лечение.