2019-06-20T23:16:12+03:00
Звезды

Мечтают ли андроиды о механических пианино

Наш корреспондент узнал об обыске в музее «Собрание» на Солянке - и заинтересовался: что это за музей такой? [видео]
Николай ГЕРАСИМОВ
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Коллекции принадлежат Давиду Якобашвили, сооснователю компании «Вимм-Билль-Данн», чье состояние журнал Forbes оценивает в 750 млн. долларовКоллекции принадлежат Давиду Якобашвили, сооснователю компании «Вимм-Билль-Данн», чье состояние журнал Forbes оценивает в 750 млн. долларовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Частный музей «Собрание» открылся на Солянке в прошлом году. Новый повод заговорить о нем появился на днях: в музее прошел обыск. Коллекции принадлежат Давиду Якобашвили, сооснователю компании «Вимм-Билль-Данн», чье состояние журнал Forbes оценивает в 750 млн. долларов. Бывший партнер и друг Якобашвили, Борис Минахи, обвиняет бизнесмена в краже средств Ейского портового элеватора. Тот же Минахи судился с Якобашвили в прошлом году, требуя вернуть 4,7 млн. долларов, которые будто бы дал ему в долг. Но суд отказал Минахи в удовлетворении иска.

Бог с ней, с этой запутанной историей. Но благодаря ей многие москвичи впервые осознали, что в центре города, в 10 минутах ходьбы от метро «Китай-город», работает прекрасный музей. Юлия Латынина, знающая Якобашвили лично, описала «Собрание» в своем блоге на «Эхо Москвы» как «частный музей мирового класса… необыкновенно трогательный». При этом билеты туда не продаются - попасть в него можно бесплатно.

Автор этих строк оставил заявку на сайте музея mus-col.com (там требуется указать ФИО, номер телефона, паспортные данные и электронный адрес). Каждый день проводится четыре экскурсии с гидом, нужно выбрать дату и время. На сайте сказано, что записываться лучше всего за три дня. Но примерно через сорок минут после заполнения формы позвонила сотрудница: «Могу предложить несколько вариантов. Хотите - приходите завтра, в два часа?»

Музей был создан благодаря тому, что однажды, много лет назад, Давид Якобашвили познакомился со шведским бизнесменом Биллом Линдвалем. Тот увлекался музыкальными автоматами и собрал их в свою коллекцию примерно 460 штук. Любил эти игрушки до такой степени, что иногда сам выходил с шарманками на стокгольмские улицы и играл на радость прохожим. А потом он заболел, задумался о том, что его наследники непременно распродадут коллекцию по частям - и предложил Якобашвили выкупить ее целиком, чтобы потом на ее основе открыть музей.

Сейчас музей огромной популярностью не пользуется: вместе со мной пришло несколько женщин, одна с двумя мальчиками. Всего на экскурсии было человек восемь. При этом - Латынина права - музей прелестный.

В нем шесть разделов, самый интересный - «Механические музыкальные инструменты и предметы». Это не только музыкальные шкатулки. Среди «механических предметов» есть, например, «оркестрион» - небольшой концертный орган, оснащенный барабанчиками и прочими интересными штуками. Рядом - большая коллекция перфолент, которые нужно в этот органчик вставлять. Почти как диски для проигрывателя.

Есть и церковный орган, и салонные, и, конечно, переносные, или уличные - так называемые шарманки. Главной проблемой для шарманок были как раз «перфоленты» - в Россию изначально прибыла только одна, с песенкой «Шарман Катрин» - «Очаровательная Катерина»; отсюда и название (впрочем, в России бытовало и альтернативное - «катеринка»). Все это логичным образом завершается несколькими настоящими американскими музыкальными автоматами 50-х - 70-х годов - очень яркими «джук-боксами», которые до сих пор играют с винила композиции типа Great Balls of Fire.

И, конечно, там есть поющие птички: вокруг стилизованного дерева расставлены клетки, в которых сидят чижики и щеглы, которые яростно щебечут, стоит нажать на кнопку. Есть множество фигурок, которые вращаются, двигаются, открывают рты. В музей можно приходить с детьми, это вызывает сложности у экскурсоводов - дети все норовят цапать своими руками. «У нас образовательная функция, а вы, пожалуйста, займитесь воспитательной!» - увещевают родителей.

Есть целые ансамбли, где фигурки танцуют под музыку. Есть композиция, изображающая целый город с движущимися поездами, ветряными мельницами, бесчисленными человечками (у детей это вызывает такой же вопль восторга, какой вызвало в начале ХХ века). Прямо на входе стоит «автоматон» в виде джентльмена в костюме-тройке (в музее его называют «андроидом») - когда-то он работал рекламщиком в парижском магазине, зазывал внутрь покупателей с помощью речи, заранее записанной и лившейся через динамик. После реставрации в музее записали свое обращение: джентльмен должен был приветствовать гостей. Но вскоре оказалось, что не всем он по вкусу - у некоторых «андроид» вызывал страх…

Огромное количество часов - карманных, настольных, «волшебных». В XIX веке жил легендарный фокусник Жан-Эжен Робер-Уден, который по молодости занимался изготовлением удивительных часов: стрелки в них крутились словно сами по себе внутри стеклянного диска, не прикрепленные ни к каким механизмам. Публика очень удивлялась - да и сейчас удивляется.

В «Собрании» 20 000 экспонатов (это еще и бронзовые скульптуры авторства, например, Евгения Лансере и Марка Антокольского, и картины, и старинные карты; можно попробовать, например, найти Сочи на карте побережья Mare Nigrum - Черного моря). Чтобы все разглядеть и/или послушать, нужны долгие месяцы, а не экскурсия, которая длится меньше часа. Но и такой экскурсией пренебрегать глупо.

Адрес музея: Солянка, 16. Запись на сайте mus-col.com

Музей Собрание - более 20 000 уникальных экспонатов под одной крышей в центре Москвы.Денис КОРСАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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