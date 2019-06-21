Тульская область приглашает молодежь в «Команду развития»

Тульская область формирует «Команду развития»: в нее приглашают талантливую молодежь, которая станет кадровым резервом региона и основным драйвером развития бизнеса и власти. Инициатором проекта стал губернатор Алексей Дюмин. Главная цель «Команды развития» - создать новое поколение лидеров и управленцев, готовых применить свой потенциал для решения задач социально-экономического развития Тульской области.

- В Тульской области есть, где проявить себя! Нам нужны современные, креативные управленцы и молодые таланты. Вступайте в «Команду развития» - единый кадровый актив региона! Будущее области - в ваших руках, - обратился губернатор Алексей Дюмин к молодым жителям области на официальном сайте проекта.

Видеоролик о том, что молодых людей ждет в «Команде развития», появился 20 июня в соцсетях.

- Если ты студент, аспирант или молодой специалист, тебе от 22 до 30 лет, и ты готов к новым вызовам и масштабным проектам, тогда тебе в ряды «Команды развития» талантов, - рассказывает в видео Кирилл Давыдов, ведущий телеканала «Первый Тульский».

Инициатором проекта стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Фото: кадр видео.

Главные критерии отбора в «Команду развития» предельно просты: желание, идеи, целеустремленность. Молодых специалистов ждут разнообразные семинары и обучение с опытными наставниками - они пройдут стажировки в региональных органах власти и на ключевых предприятиях Тульской области и других регионов России. Участники проекта "Команда развития" войдут в единую базу данных высокоэффективных управленцев и молодых специалистов Тульской области.

- Сейчас на Тульском оружейном заводе трудятся четыре тысячи сотрудников, - рассказывает в видеоролике генеральный директор Тульского оружейного завода Илья Курилов. - Это, безусловно, новые, высококлассные, высококачественные рабочие места. Мы готовы принимать в свои ряды выпускников программы развития. Мы предоставим им возможности для роста, мы обеспечим людей достойной зарплатой.

Ждут талантливую молодежь и на других ведущих предприятиях региона. Для участие в «Команде развития» необходимо до 26 июня зарегистрироваться на сайте проекта.