2019-06-21T09:23:44+03:00
Спорт

Легендарный испанский футболист Фернандо Торрес завершает спортивную карьеру

Подробности решения он пояснит на пресс-конференции в Японии 23 июня
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фернандо Торрес прощается с большим футболом.Фернандо Торрес прощается с большим футболом.Фото: REUTERS
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35-летний испанский футболист Фернандо Торрес принял решени завершить свою спортивную карьеру. Он уходит на пенсию уже в ближайшее время - первые подробности игрок объявил у себя в соцсетях.

- У меня есть важное объявление для всех. После 18 лет в большом футболе пришло время завершить мою спортивную карьеру. В воскресенье, 23 июня в Токио на специальной пресс-конфренции я объясню все детали, - говорится в обращении испанского форварда Фернандо Торреса в личном Твиттере.

В разное время Фернандо Торрес играл за мадридский "Атлетико", английские "Ливерпуль", "Челси", итальянский "Милан". С 2018 года играл за японский клуб "Саган Тосу". Торрес выигрывал со сборной Испании чемпионаты Европы (2008,2012), чемпионат мира (2010), был вторым (2013) и третьим (2009) на Кубках Конфедераций.

Торрес выигрывал в составе "Челси" Лигу Чемпионов (2011/2012), Лигу Европы (2012/2013), с "Атлетико" дошел до финала Лиги Чемпионов 2015/2016, выиграл Лигу Европы 2017/2018.

За сборную Испании сыграл 110 матчей, забил 38 голов. Всего же в клубной карьере отыграл 706 игр, забив 252 гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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