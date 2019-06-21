Легендарный испанский футболист Фернандо Торрес завершает спортивную карьеру

35-летний испанский футболист Фернандо Торрес принял решени завершить свою спортивную карьеру. Он уходит на пенсию уже в ближайшее время - первые подробности игрок объявил у себя в соцсетях.

- У меня есть важное объявление для всех. После 18 лет в большом футболе пришло время завершить мою спортивную карьеру. В воскресенье, 23 июня в Токио на специальной пресс-конфренции я объясню все детали, - говорится в обращении испанского форварда Фернандо Торреса в личном Твиттере.

В разное время Фернандо Торрес играл за мадридский "Атлетико", английские "Ливерпуль", "Челси", итальянский "Милан". С 2018 года играл за японский клуб "Саган Тосу". Торрес выигрывал со сборной Испании чемпионаты Европы (2008,2012), чемпионат мира (2010), был вторым (2013) и третьим (2009) на Кубках Конфедераций.

Торрес выигрывал в составе "Челси" Лигу Чемпионов (2011/2012), Лигу Европы (2012/2013), с "Атлетико" дошел до финала Лиги Чемпионов 2015/2016, выиграл Лигу Европы 2017/2018.

За сборную Испании сыграл 110 матчей, забил 38 голов. Всего же в клубной карьере отыграл 706 игр, забив 252 гола.