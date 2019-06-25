2019-06-24T22:15:11+03:00
Экономика

SMART до успеха довезет

Продолжаем разъяснять значение популярных бизнес-терминов
Ян РОЗЕНБЕРГ
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SMART предполагает совершенно конкретный подход к формированию своих целей и постановке задач.SMART предполагает совершенно конкретный подход к формированию своих целей и постановке задач.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

Большинство людей, услышав «smart», скорее всего, подумают о немецкой компании, которая выпускает городские двухместные автомобили (есть, кстати, информация, что ее до конца 2019 года закроют). Однако у этого слова, а точнее, аббревиатуры есть конкретное значение, которое используется в менеджменте.

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

Джинн, конечно, польстил своему собеседнику, поскольку SMART предполагает совершенно конкретный подход к формированию своих целей и постановке задач. За каждой буквой термина скрывается четкая установка.

S (Specific - Конкретность): цель должна быть четкой, а не абстрактной; просто «стать богатым» - это неверно, а вот «заработать миллиард рублей» - здесь все конкретно.

M (Measurable - Измеримость): у цели должен быть измеряемый результат.

A (Attainable - Достижимость): при постановке задачи надо четко понимать, за счет каких ресурсов цель будет достигнута и насколько она вообще реальна.

R (Relevant - Уместность): цель должна быть истинной, а задачи для ее выполнения - привести именно к тому результату, которого вы добиваетесь.

T (Time-bound - Ограниченность во времени): необходимо установить четкие временные рамки, когда цель должна быть достигнута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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