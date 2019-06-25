Футболист сборной Чили сбил с ног фаната, который выбежал на поле в маске петуха

Необычный курьез произошел во время матча 3 тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2019. По ходу игры между Уругваем и командой Чили на поле всемирно известного стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро выбежал болельщик в цветах уругвайского флага, который нацепил на себя маску петуха.

Своенравного болельщика помог остановить защитник сборной Чили Гонсало Хара. Он подставил подножку и служба безопасности повязала фана. Его увели с поля, а на Хару набросили игроки сборной Уругвая, требуя удалить его с поля. Однако главный арбитр матча решил никак не наказывать футболиста, оставив его на поле.

Гонсало Хара останавливает фаната по ходу встречи.Фото: REUTERS

В итоге матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол в матче забил на 82-й минуте форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани. Уругвай благодаря этой победе с первого места вышел в четвертьфинал Кубка Америки 2019.

У команды Чили осталось 6 очков и она - вторая в группе, тоже с путевкой в плей-офф. А вот третья и четвертая команда группы, приглашенная на турнир команда Японии (2 очка) и Эквадор (1 балл) покидают турнир после группового этапа.