Президент «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ: Мы ощущаем доверие наших партнеров и твердый настрой на перспективное сотрудничество

В Санкт-Петербурге 20 июня прошло 11-е заседание Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), в которую входят европейские и азиатские трубопроводные компании. Каждые полгода участники этого профессионального клуба собираются, чтобы обменяться опытом, обсудить общие проблемы и найти способы их решения. Об итогах встречи «КП» побеседовала с президентом компании «Транснефть» Николаем Токаревым.

Влиятельное объединение

- Николай Петрович, только что в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Каковы его результаты?

- Прежде всего хотел бы отметить, что за шесть лет с момента создания ассоциация преодолела большой и серьезный путь. Значительно расширилась ее география, увеличилось число участников. Совместными усилиями создана хорошая дискуссионная платформа, на которой в конструктивном ключе обсуждается проблематика отраслевого развития, ведется взаимодействие в формате постоянных рабочих групп. Ассоциация стала влиятельным объединением в сфере транспортировки нефти.

Среди тем, обсуждавшихся в Санкт- Петербурге, отмечу плодотворный обмен мнениями о совместной выставочной деятельности, способствующей расширению контактов и росту авторитета МАТН. Мы вместе продвигаем на международном рынке нашу компетенцию. Например, успешный опыт анализа практики участников ассоциации в области энергоэффективности. Речь о снижении затрат, а значит - о повышении конкурентоспособности наших компаний.

Мы также представили коллегам одно из наших дочерних предприятий - АО «Транснефть - Подводсервис», которое выполняет работы по диагностике и ремонту подводных переходов на магистральных трубопроводах. Значимость этой работы убедительно демонстрируют несколько цифр: в системе «Транснефть» эксплуатируется порядка 1500 подводных переходов через водные преграды протяженностью более 3200 км. Общая же ширина пересекаемых водных преград составляет 300 км.

Среди итогов я бы также отметил предложенную нашей компанией инициативу по созданию постоянной экспертной группы МАТН по эффективной, надежной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов. Рассчитываем подробно обсудить эту тему на нашей следующей встрече в Алматы (Казахстан) в сентябре этого года.

- Ожидаете ли вы дальнейшего расширения МАТН?

- Мы не ставим перед собой задачу обязательного экстенсивного роста. Вместе с тем растущий международный авторитет ассоциации притягателен для компаний отрасли в разных регионах мира.

Отмечу участие в прошедшем заседании в качестве приглашенных гостей делегации хорватской компании JANAF.

- Обсуждалась ли на встрече ситуация с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба»?

- Эта тема обсуждается в других переговорных форматах. Но я хотел бы отметить, что все наши коллеги без исключения отреагировали на этот инцидент в высшей степени спокойно и конструктивно. Мы в полной мере ощутили их четкую поддержку, доверие и твердый настрой на перспективное сотрудничество.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новинки для всех

Во время заседаний участники ассоциации делятся опытом и наработками. «Транснефть» на июньском заседании рассказала о достижениях в диагностике и обслуживании трубопроводов.

Также участники заседания посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Невская» под Санкт-Петербургом, где в конце прошлого года открылся современный пункт для налива нефтепродуктов. Ежедневно через него проходит около 4 тысяч тонн дизельного топлива, одновременно могут заправляться восемь автоцистерн.

Взаимопонимание партнеров

Международная ассоциация транспортировщиков нефти (МАТН) была создана в 2013 году по инициативе чешской компании MERO R. Изначально в объединение вошли компании, которые эксплуатируют трубопровод «Дружба». По южной и северной веткам магистрали европейским потребителям ежегодно поступает около 50 миллионов тонн российской нефти. Позднее к профессиональной ассоциации присоединились трубопроводные операторы из Украины, Казахстана и Китая.

Организатором 11-го заседания Правления МАТН выступил ее российский участник - компания «Транснефть». В своем выступлении президент компании Николай Токарев отметил, что ассоциация постоянно развивается, появляются новые темы для сотрудничества. В этом году проверкой союза на прочность стала ситуация с криминальным загрязнением «Дружбы» хлорорганическими соединениями.

Глава «Транснефти» поблагодарил коллег за понимание и помощь в решении этой проблемы. Восстановление поставок «чистой» российской нефти, к которой привыкли европейские потребители, стало возможно благодаря слаженной работе и взаимопониманию всех членов МАТН.

Общий интерес

По словам директора трубопроводного транспорта венгерской компании MOL Ференца Петерфалви, идея создания ассоциации оказалась превосходной. Участники эксплуатируют схожие трубопроводные системы и могут обмениваться опытом. У МАТН появилась возможность продвигать на международном рынке свои знания и извлекать из этого прибыль.

Общий проект - методика бенчмаркинга энергоэффективности, которая позволяет выявить резервы для экономии электроэнергии. Проблема снижения потребления электричества крайне актуальна для всех транспортировщиков: перекачка нефти и нефтепродуктов требует больших энергетических затрат. К примеру, «Транснефть» потребляет порядка 1,3% всей вырабатываемой в России электроэнергии. Вице-президент компании Павел Ревель-Муроз рассказал о результатах работы в этом направлении: разработанная МАТН методика позволила членам ассоциации снизить удельное потребление энергии в 2018 году на 2,8% по сравнению с 2017 годом.

Как отметил заместитель директора словацкой компании TRANSPETROL Сзилард Сзедлар, эта услуга вызывает большой интерес у профильных компаний во всем мире. МАТН представляет методику бенчмаркинга энергоэффективности на международных специализированных выставках и конференциях. Весной этого года демонстрировали ее на 14-й выставке-конференции технологий трубопроводного транспорта (PTC) в Берлине, после чего получили обращения от ряда компаний с просьбой провести бенчмаркинг своих объектов.конкретно