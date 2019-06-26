2019-06-25T18:23:28+03:00
Экономика

Президент «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ: Мы ощущаем доверие наших партнеров и твердый настрой на перспективное сотрудничество

Глава российской трубопроводной монополии рассказал об итогах заседания Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти
Ксения БОГДАНОВА
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Участники 11-го заседания Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге (слева направо): М. Шустр (TRANSPETROL, Словакия), Я. Коциан (MERO CR, Чехия), А. Тот (MOL, Венгрия), Д. Ковачевич (JANAF, Хорватия), Д. Досанов (АО «КазТрансОйл», Казахстан), Н. Токарев (ПАО «Транснефть», Россия), М. Ружински (TRANSPETROL, Словакия), О. Борисенко (ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Белоруссия), Н. Гавриленко (АО «Укртранснафта», Украина), Лин Сяо (Петрочайна, Китай). Автор фото: Егор ГУРЕЕВ.Участники 11-го заседания Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге (слева направо): М. Шустр (TRANSPETROL, Словакия), Я. Коциан (MERO CR, Чехия), А. Тот (MOL, Венгрия), Д. Ковачевич (JANAF, Хорватия), Д. Досанов (АО «КазТрансОйл», Казахстан), Н. Токарев (ПАО «Транснефть», Россия), М. Ружински (TRANSPETROL, Словакия), О. Борисенко (ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Белоруссия), Н. Гавриленко (АО «Укртранснафта», Украина), Лин Сяо (Петрочайна, Китай). Автор фото: Егор ГУРЕЕВ.
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В Санкт-Петербурге 20 июня прошло 11-е заседание Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), в которую входят европейские и азиатские трубопроводные компании. Каждые полгода участники этого профессионального клуба собираются, чтобы обменяться опытом, обсудить общие проблемы и найти способы их решения. Об итогах встречи «КП» побеседовала с президентом компании «Транснефть» Николаем Токаревым.

Влиятельное объединение

- Николай Петрович, только что в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Каковы его результаты?

- Прежде всего хотел бы отметить, что за шесть лет с момента создания ассоциация преодолела большой и серьезный путь. Значительно расширилась ее география, увеличилось число участников. Совместными усилиями создана хорошая дискуссионная платформа, на которой в конструктивном ключе обсуждается проблематика отраслевого развития, ведется взаимодействие в формате постоянных рабочих групп. Ассоциация стала влиятельным объединением в сфере транспортировки нефти.

Среди тем, обсуждавшихся в Санкт- Петербурге, отмечу плодотворный обмен мнениями о совместной выставочной деятельности, способствующей расширению контактов и росту авторитета МАТН. Мы вместе продвигаем на международном рынке нашу компетенцию. Например, успешный опыт анализа практики участников ассоциации в области энергоэффективности. Речь о снижении затрат, а значит - о повышении конкурентоспособности наших компаний.

Мы также представили коллегам одно из наших дочерних предприятий - АО «Транснефть - Подводсервис», которое выполняет работы по диагностике и ремонту подводных переходов на магистральных трубопроводах. Значимость этой работы убедительно демонстрируют несколько цифр: в системе «Транснефть» эксплуатируется порядка 1500 подводных переходов через водные преграды протяженностью более 3200 км. Общая же ширина пересекаемых водных преград составляет 300 км.

Среди итогов я бы также отметил предложенную нашей компанией инициативу по созданию постоянной экспертной группы МАТН по эффективной, надежной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов. Рассчитываем подробно обсудить эту тему на нашей следующей встрече в Алматы (Казахстан) в сентябре этого года.

- Ожидаете ли вы дальнейшего расширения МАТН?

- Мы не ставим перед собой задачу обязательного экстенсивного роста. Вместе с тем растущий международный авторитет ассоциации притягателен для компаний отрасли в разных регионах мира.

Отмечу участие в прошедшем заседании в качестве приглашенных гостей делегации хорватской компании JANAF.

- Обсуждалась ли на встрече ситуация с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба»?

- Эта тема обсуждается в других переговорных форматах. Но я хотел бы отметить, что все наши коллеги без исключения отреагировали на этот инцидент в высшей степени спокойно и конструктивно. Мы в полной мере ощутили их четкую поддержку, доверие и твердый настрой на перспективное сотрудничество.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новинки для всех

Во время заседаний участники ассоциации делятся опытом и наработками. «Транснефть» на июньском заседании рассказала о достижениях в диагностике и обслуживании трубопроводов.

Также участники заседания посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Невская» под Санкт-Петербургом, где в конце прошлого года открылся современный пункт для налива нефтепродуктов. Ежедневно через него проходит около 4 тысяч тонн дизельного топлива, одновременно могут заправляться восемь автоцистерн.

Взаимопонимание партнеров

Международная ассоциация транспортировщиков нефти (МАТН) была создана в 2013 году по инициативе чешской компании MERO R. Изначально в объединение вошли компании, которые эксплуатируют трубопровод «Дружба». По южной и северной веткам магистрали европейским потребителям ежегодно поступает около 50 миллионов тонн российской нефти. Позднее к профессиональной ассоциации присоединились трубопроводные операторы из Украины, Казахстана и Китая.

Организатором 11-го заседания Правления МАТН выступил ее российский участник - компания «Транснефть». В своем выступлении президент компании Николай Токарев отметил, что ассоциация постоянно развивается, появляются новые темы для сотрудничества. В этом году проверкой союза на прочность стала ситуация с криминальным загрязнением «Дружбы» хлорорганическими соединениями.

Глава «Транснефти» поблагодарил коллег за понимание и помощь в решении этой проблемы. Восстановление поставок «чистой» российской нефти, к которой привыкли европейские потребители, стало возможно благодаря слаженной работе и взаимопониманию всех членов МАТН.

Общий интерес

По словам директора трубопроводного транспорта венгерской компании MOL Ференца Петерфалви, идея создания ассоциации оказалась превосходной. Участники эксплуатируют схожие трубопроводные системы и могут обмениваться опытом. У МАТН появилась возможность продвигать на международном рынке свои знания и извлекать из этого прибыль.

Общий проект - методика бенчмаркинга энергоэффективности, которая позволяет выявить резервы для экономии электроэнергии. Проблема снижения потребления электричества крайне актуальна для всех транспортировщиков: перекачка нефти и нефтепродуктов требует больших энергетических затрат. К примеру, «Транснефть» потребляет порядка 1,3% всей вырабатываемой в России электроэнергии. Вице-президент компании Павел Ревель-Муроз рассказал о результатах работы в этом направлении: разработанная МАТН методика позволила членам ассоциации снизить удельное потребление энергии в 2018 году на 2,8% по сравнению с 2017 годом.

Как отметил заместитель директора словацкой компании TRANSPETROL Сзилард Сзедлар, эта услуга вызывает большой интерес у профильных компаний во всем мире. МАТН представляет методику бенчмаркинга энергоэффективности на международных специализированных выставках и конференциях. Весной этого года демонстрировали ее на 14-й выставке-конференции технологий трубопроводного транспорта (PTC) в Берлине, после чего получили обращения от ряда компаний с просьбой провести бенчмаркинг своих объектов.конкретно

ИСТОЧНИК KP.RU

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