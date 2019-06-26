Новые храмы Москвы: В Тушине - с самой высокой часовней, на Борисовских прудах - с пристанью

В ближайшие годы в разных районах Москвы планируют построить около двухсот новых храмов. Из них около 50 уже открылись. Ещё примерно столько же сейчас возводятся. Стройка оплачивается на пожертвования от частных инвесторов, спонсоров и обычных жителей. Прихожане в церквях смогут не только молиться и проводить религиозные обряды. Новые культовые комплексы становятся общественными районными центрами - с бесплатными творческими и спортивными занятиями для детей и взрослых, игровыми площадками, скверами. Мы узнали, какими будут современные храмы Москвы.

ШКОЛА ИСКУССТВ И... БАССЕЙН

В Северном Бутове (Юго-Западный округ) появится храмовый комплекс в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Он станет одним из самых больших в Москве. Площадь главного здания с пятью куполами и дома притча - всего более 15 тысяч квадратных метров.

Архитекторы смешали в проекте традиционное храмовое зодчество с модерном и хай-теком. Рядом с основным корпусом разместятся гимназия, лицей, воскресная школа, школа искусств с театральным залом на 400 зрителей и спортивный центр. В планах также строительство бассейна и паломнического центра. Кстати, дети уже сейчас могут приходить на спортивные тренировки, а также репетиции в театральном кружке при доме притча.

Сколько прихожан примет: 1000 человек.

Где: на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (внешняя сторона).

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.

В Северном Бутове появится храмовый комплекс в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского

СТЕНЫ ПОДНИМАЮТ ВРУЧНУЮ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

В Ховрине (Северный округ) в скором времени откроется деревянный храм в честь 12 апостолов. Он станет одним из самых необычных церковных комплексов в этом районе. Здание строят по индивидуальному проекту из лиственницы по традиционным технологиям. То есть все строительные операции проводят вручную, в том числе и сборку, так же, как это делали древние мастера.

На площади более 1600 квадратных метров разместят сам храм, соединённый с ним крытыми галереями приходский дом, колокольню. Центральная часть церкви размером 11 на 11 метров сделана без единой опоры с помощью клееных балок, поддерживающих конструкцию. На купол уже подняли золоченый крест. Иконостас будет деревянным, резным. Над ним сейчас вручную работают мастера Троице-Сергиевой лавры.

Сколько прихожан примет: 400 человек.

Где: ул. Клинская, вл. 12–14.

Когда откроют: в конце 2019 года.

В Ховрине в скором времени откроется деревянный храм

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НАД РЕКОЙ

Около Борисовских прудов в Братееве (Южный округ) на берегу Москвы-реки вырастет храм в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех. Чтобы красивым зданием в березовой роще можно было любоваться издалека, его поставили на основание высотой четыре метра. Для прихожан даже запустят лифт, поскольку центральная часть храма окажется ещё выше.

Авторов проекта вдохновила церковь 17 века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе Архангельской области. Здание на Борисовских прудах будет пятикупольным, со звонницей, в старо-псковском стиле. Рядом разместится воскресная школа, комнаты для кружков и занятий. Фишкой станет собственная пристань. Сейчас ее строят и потом отметят на туристической карте речных трамвайчиков Москвы. Кроме того, по соседству можно отдохнуть в Братеевском ландшафтном парке. В нем каждое лето проводятся фестивали фейерверков.

Сколько прихожан примет: 500 человек.

Где: ул. Борисовские пруды, напротив д. 33, недалеко от Марьинского моста в Северном Братееве.

Когда откроют: к Пасхе 2020 года.

Около Борисовских прудов в Братееве на берегу Москвы-реки вырастет храм в честь Чуда Архангела Михаила

В ЧЕСТЬ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Часовня в храмовом комплексе в честь Святого равноапостольного князя Владимира в Тушине (Северо-Западный округ) уже стала самым высоким сооружением из клееного бруса в России. Ее "рост" - 23,8 метра (обычно высота подобной конструкции около 10 метров).

Рядом планируют построить колокольню, духовно-выставочный центр и музей. Главное здание храма напомнит церковь Вознесения в Коломенском. Вдоль фасада разместят галерею с панно из мозаики.

Сколько прихожан примет: 1000 человек.

Где: Волоколамское ш., вл. 67.

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.

Главное здание храма напомнит церковь Вознесения в Коломенском

ЧТО ЕЩЁ

- Храм в честь великомученика Димитрия Солунского в Хорошево-Мневниках (Северо-Западный округ) уже построен. В июле этого года его освятят. Около здания высадят газоны и цветники. Рядом - детский городок, фонтан и прогулочная зона. В приходском доме разместились воскресная школа и детский клуб с детсадом, бесплатными кружками и секциями.

- На берегу канала имени Москвы на Лодочной улице в районе Южное Тушино (Северо-Западный округ) в июле этого года планируют открыть храм Николая Чудотворца. Он станет главной святыней московских речников. Стройку курирует Федеральное агентство морского и речного флота. Белокаменные стены храма украсили лепниной в стиле древнерусской владимирской школы. Кстати, художники напомнили также о морях-океанах. Корабли увидим в лепнине на фасадах, в узорчатой резьбе мраморного иконостаса и в украшении утвари. В приходском доме разместят актовый зал, воскресную школу и детские кружки.

На берегу канала имени Москвы на Лодочной улице в районе Южное Тушино в июле этого года планируют открыть храм Николая Чудотворца

- В Коптеве на Большой Академической улице (Северный округ) к 2020 году построят храм в честь Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. По своему дизайну он не похож ни на один московский храм. Общая площадь - 1 260 квадратных метров. Здание рассчитано на 1500 прихожан.

В приходском доме разместится духовно-просветительский центр с концертным залом, классами для занятий воскресной школы, кружков, секций для детей и взрослых. Рядом с храмом также появится фестивальная площадка и новые спортивные зоны.

В Коптеве на Большой Академической улице к 2020 году построят храм в честь Святителя Спиридона

КСТАТИ

На сайте программы строительства храмов в Москве можно перечислить пожертвование в общий фонд поддержки программы или на конкретный храм.