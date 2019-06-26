Дочь пострадавшего в Ржавке: Моего отца перевели в районную больницу из-за контрафактного физраствора

В больнице подмосковного поселка Ржавка произошла странная история, которой сейчас заинтересовались следователи. Дело в том, что люди находившиеся здесь на лечении, после капельницы резко почувствовали себя плохо. Все девять человек. Возраст пациентов от 47 до 70 лет. У всех поднялась высокая температура и начался озноб. Из Менделеевской районной больницы вечером 25 июня их экстренно перевезли в приемное отделение Солнечногорской ЦРБ.

- Данные пациенты находились на дневном стационарном лечении в больнице поселка Ржавки, где в утреннее время всем были поставлены капельницы с различными лекарственными препаратами, согласно лечению, в состав которых также входил и физраствор, - рассказывают в Следственном комитете по Московской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Опрашиваются медики, пациенты. Изымаются образцы лекарственного хлорида натрия – физраствора, а также документация, содержащая сведения о поставщике указанного препарата. По некоторым данным, физраствор был доставлен из Краснодарского края.

Сейчас состояние граждан удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, однако родственники напуганы. Изначально им никто не сообщал причину госпитализации родных в другую больницу.

- Моего отца и весь этаж областной поликлиники «НПО комплекс Ржавки» - отделения дневного стационара, вывезли в районную больницу в Солнечногорск. Папа написал: «Причина контрафактный физраствор», - рассказывает Софья Жукова, дочь пострадавшего. - Папе поставили капельницу, стало легче.

Софья Жукова говорит, что заведующая терапевтическим отделением Татьяна Христова подтвердила факт контрафакта. Якобы она позвонила лично и все рассказала. У пациентов началась аллергическая реакция на физраствор. Партия была действительно новая, ампулы открыли 25 июня. Пострадавшие все еще находятся в больнице, за состоянием их здоровья следят врачи.