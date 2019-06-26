2019-06-26T15:45:36+03:00
Политика

Рядом с Донбассом устанавливают "Силок-02" и "Лесочек"

Жители Ростовской области смогут увидеть на форуме "Армия-2019" ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", и реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Ураган"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На площадках статической выставки можно будет увидеть более 80 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"На площадках статической выставки можно будет увидеть более 80 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впервые специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) представят новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам "Силок-02" на площадке военно-технического форума "Армия-2019" в Ростовской области на Самбекских высотах. Это в 50-ти километрах от границы с Донбассом.

"Специалисты РЭБ ЮВО продемонстрируют технические возможности комплексов радиоэлектронной борьбы при отработке задач по прикрытию действий группировки войск от атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, управляемых по радиоканалам.

На форуме также представлены современные комплексы службы РЭБ, в том числе модернизированная станция помех радиосвязи Р-325 УМВ, возимый генератор помех РП-377 1Л "Лесочек", автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радио-, радиотехнического контроля "Свет-КУ", - заявили в Минобороны.

По словам начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева на площадках статической выставки можно будет увидеть "более 80 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и «"Ураган"".

Также гости форума смогут рассмотреть вблизи танки Т-72Б3, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28, бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тигр" и "Рысь".

Напомним, с 28 по 30 июня на территории парка "Патриот" в Самбеке пройдет Военно-технический форум ЮВО "Армия-2019". С 09:00 до 18:00 жители региона смогут бесплатно пользоваться проездом к месту проведения форума. Туда будет ходить специальный автобус от железнодорожной станции Вареновка Неклиновского района. Ростовчанам предлагают воспользоваться электричкой Ростов-Таганрог. Для владельцев личного автотранспорта в районе проведения форума организована бесплатная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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