Хоккеист Шипачев продлил контракт с московским "Динамо"

Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) официально объявил о том, что заключил новый контракт с одним из ключевых форвардов. 32-летний Вадим Шипачев подписал новое соглашение, которое рассчитано до 30 апреля 2021 года - то есть окончания следующего сезона. Действующий контракт был продлен еще на один год.

- Ни для кого не секрет, что Вадим является одним из лучших центральных нападающих России, поэтому руководство клуба было решительно настроено сохранить такого игрока в команде, - сообщил гендиректор "Динамо" Виктор Меркулов.

Вадим Шипачев известен по выступлениям за сборную России, с которой выиграл все что возможно. У него - полный комплект наград чемпионатов мира (золото 2014, серебро 2015, бронза 2016 и 2017). Помимо этого он выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.

В прошлом сезоне Шипачев установил рекорд "Динамо" по результативности в одном сезоне. В 61 игре сезона регулярного чемпионата он забросил 21 шайбу и сделал 55 результативных передач, набрав 76 очков.

В прошлом сезоне "Динамо" стало пятым в Западной конференции КХЛ и вышло в плей-офф Кубка Гагарина. В первом же раунде он выиграли у финского "Йокерита", а затем проиграло ЦСКА, который затем и выиграл Кубок Гагарина.