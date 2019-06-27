Бесплатные обеды и высокая зарплата: россияне описали работу мечты

Высокая зарплата по-прежнему остается главным признаком хорошей работы для россиян, говорят результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Более двух третей респондентов назвали размер оклада решающим фактором при трудоустройстве. Почти столько же хотят от работодателя хороший соцпакет - в него входят добровольная медицинская страховка (ДМС), оплата обедов, сотовой связи, а также единоразовые выплаты при рождении детей, льготные корпоративные поездки и прочее.

А вот возможности профессионального роста и самореализации важны лишь для трех из десяти россиян.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что предлагает идеальный работодатель? (в % от опрошенных)

1. Высокая зарплата 68

2. Хороший соцпакет 65

3. Стабильная компания 57

4. Возможность карьерного роста 48

5. Возможность самореализации и развития 29