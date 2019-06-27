2019-06-27T14:20:56+03:00
Экономика

Бесплатные обеды и высокая зарплата: россияне описали работу мечты

Ради высокого оклада люди готовы отказаться от возможностей самореализации
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Более двух третей респондентов назвали размер оклада решающим фактором при трудоустройствеБолее двух третей респондентов назвали размер оклада решающим фактором при трудоустройствеФото: Иван ВИСЛОВ
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Высокая зарплата по-прежнему остается главным признаком хорошей работы для россиян, говорят результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Более двух третей респондентов назвали размер оклада решающим фактором при трудоустройстве. Почти столько же хотят от работодателя хороший соцпакет - в него входят добровольная медицинская страховка (ДМС), оплата обедов, сотовой связи, а также единоразовые выплаты при рождении детей, льготные корпоративные поездки и прочее.

А вот возможности профессионального роста и самореализации важны лишь для трех из десяти россиян.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что предлагает идеальный работодатель? (в % от опрошенных)

1. Высокая зарплата 68

2. Хороший соцпакет 65

3. Стабильная компания 57

4. Возможность карьерного роста 48

5. Возможность самореализации и развития 29

ИСТОЧНИК KP.RU

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