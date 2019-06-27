Президент РФС Александр Дюков - "КП": В России будут играть только сильные легионеры

26 июня Российский футбольный союз произвел маленькую революцию - утвердил новый лимит на легионеров. Решение вышло резонансным - глобальных изменений в регламенте не было больше десяти лет. Согласно новому правилу, нынешний сезон в РПЛ пройдёт без изменений. А вот со следующего команды обязаны включать в заявку минимум 17 российских футболистов. Иностранных игроков должно быть не больше 8, зато все они одновременно могут оказаться на поле.

- Но не выйдет ли так, что еще больше российских футболистов сядут на скамеечку запасных, ведь сейчас одновременно играть могут не более 6 иностранцев? - спросили мы Александра Дюкова.

- То решение, которое принято, я считаю вариативным, - говорит президент РФС. - С одной стороны, большой разницы между лимитом «6+5» и «8+17» нет, но, с другой, это заставляет наши клубы поменять свои трансферные стратегии. Если раньше на позиции под одним легионером было ещё два иностранца, и это работало, то сейчас при «8+17» у россиян, которые находятся под легионерами, появляется хотя бы шанс на получение игровой практики.

Могу привести в пример «Зенит». Есть условный Иванович, а под ним Маммана и Нету, при этом вероятность того, что условный Скроботов получит игровую практику - не слишком велика.

Если же говорить о подготовке российских футболистов, то они будут прогрессировать и развиваться, когда тренируются рядом с сильными легионерами.

Александр Дюков: "С одной стороны, большой разницы между лимитом «6+5» и «8+17» нет, но, с другой, это заставляет наши клубы поменять свои трансферные стратегии". Фото Сергей Карпухин/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ

О расширение Российской премьер-лиги

- Сегодня вопрос расширения РПЛ на исполкоме не обсуждался. Информация о том, что РФС расширит лигу до восемнадцати команд не соответствует действительности. Пока я являюсь президентом такие решения скоропалительно приниматься не будут.

Идея о восемнадцати командах в РПЛ принадлежит Евгению Гинеру. Речь не шла о коллективах из России. Подразумевались условные БАТЭ и «Кайрат».

Для игроков, которые получают зарплату, 31-32 матча за сезон - это очень мало. В этой связи в пример могу привести Англию, где в чемпионате играют клубы из других стран. Самое сложное для новых команд - отказаться от практически гарантированных мест в еврокубках и своей квоты, - пояснил Дюков.

О грузинском футболе

Президент РФС рассказал и о нашумевшей акции грузинских футболистов, которые вышли в майках с антироссийскими лозунгами. Но реакции УЕФА на это не последовало.

- Я бы говорил не о конкретных командах, а о ситуации в Федерации футбола Грузии. ФИФА обязана отреагировать на произошедшее. В соответствии со статьей номер 15 устава организации, ассоциации должны сохранять нейтральность в вопросах политики и религии, не допускать дискриминацию. Генеральный секретарь федерации выразил мнение, что Российская Федерация оккупировала часть Грузии.

Мы рассматриваем возможность обратиться в ФИФА. Такими темпами мы рискуем превратить футбол в политическое ток-шоу.