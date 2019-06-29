Еда престолов: региональная кухня Семи Королевств

Вы когда-нибудь хотели побывать на пиршестве в замке Винтерфелл или в Красном замке Королевской Гавани? Хотели бы попробовать знаменитый дотракийский пирог в компании Дайенерис, отведать запеченную оленину с Медвежьего острова или разделить медовую курочку с Джоном Сноу? С выходом красочной книги рецептов «Пир Льда и Огня» теперь у вас такая возможность есть.

Книга «Пир Льда и Огня», которую написали фанаты саги «Игра престолов» Челси Монро-Кассель и Сариэн Лерер, содержит более 100 рецептов блюд средневековой кухни и блюд, воссозданных по гастрономическим описаниям автора. Там есть подробнейшие инструкции по приготовлению знаменитых блюд Вестероса и Эссоса на русском языке.

В основу меню легли описания трапез из культовой саги, а также подлинные средневековые европейские рецепты. Авторы пощадили читателей и заменили экзотические ингредиенты, например, жареных чаек, на более доступные продукты. Вам не придется бегать в поисках морских птиц или драконьих яиц.

Что ели в регионах Семи Королевств?

У каждого из Семи королевств свои кулинарные традиции: в Королевской Гавани подают дорогие, редкие деликатесы, а в холодном Винтерфелле столы ломятся от горячего жаркого из дичи, крепкого алкоголя и сытных пирогов. В Вестеросе в блюда добавляют сладкие яблоки, тыкву и морепродукты. Лучше всего их готовят, конечно, на Железных островах. Даже кухня Дорна, лежащего в песчаных землях, богата оливками, красными апельсинами и сахарными финиками.

Стена

Самая северная точка Вестероса - обитель братьев Ночного дозора, стерегущих ее днем и совершающих ночные вылазки. По большей части провиант дозорных — это разносолы: солонина, соленая треска, оленина в меду и соленья. Равным образом полагаются здесь и на сушеную еду: фасоль, крупы, орехи и ягоды. Пьют по большей части согревающее — горячее вино и различные сорта очень крепкого пива

Блюда: каре ягненка, пирог со свининой, баранина в луково пивном бульоне, глинтвейн, гороховая каша.

Север

Огромный регион, по территории равный всем остальным царствам Вестероса, вместе взятым. На Севере правят Старки, резиденцией которых служит замок Винтерфелл. Их столы ломятся от жаркого из дичи и птицы, от овощей и выпечки. Много здесь яблок, ягод, тыкв разных сортов и всевозможных даров моря. При этом иногда через порт в Белой Гавани им привозят продукты из других регионов Вестероса.

Блюда: пирог с говядиной и беконом, утка с тыквой и яблоками, курица в меду, дикий бык с пореем, печеные яблоки.

Долина

На большей части территории долины Аррен расположены суровые непроходимые горы. Впрочем, сама долина — край плодородный, она способна прокормить населяющие ее народы. В родовом замке Арренов под названием Орлиный Глаз подают разнообразные сладости, включая медовые соты и печенье, но также тут в ходу мясо крепких горных животных, например козлятина.

Риверран

На хлебородных равнинах, раскинувшихся между развилками реки Трайдент, правит дом Талли. Здесь на черноземе хорошо созревают злаки, в изобилии растут порей и другие зеленые овощи, а в реках полно рыбы: форели, щуки и других.

Блюда: луковый суп, рагу из трех видов рыбы, рыбацкий пирог по-риверрански, чай из крапивы.

Железные острова

Вторя родовому девизу правящего дома Грейджоев, жители Железных островов «не сеют». Питаются островитяне всем, что принесло море и что можно из него выловить. Блюда: похлебка из рыбы и крабов, простое мясо без специй, темный хлеб.

Простор

Простор — хлебная житница на юге Вестероса. Здесь на плодородных сельскохозяйственных землях царит настоящее изобилие. Хайгарден — процветающий сказочный край. Блюда в этом регионе часто готовятся с помпезностью, соответствующей стилю правящей династии Тиреллов.

Блюда: меренги «Лебедь», форель, зажаренная на гриле с беконом, похлебка из кролика, тарталетки с черничной начинкой, груши в вине.

Дорн

Кухня Дорна суровая, как и характер его народа. Песчаные земли дают то, что может дать пустыня. Из экзотики здесь можно найти змею, поджаренную на гриле, и жгучие перцы, но в жарком климате также растут разные сорта оливок, кроваво-красные апельсины, виноград и финики.

Блюда: фаршированные виноградные листья, утка с лимонами, нутовая паста...

Королевская Гавань

Как крупнейшая гавань и самый большой город Вестероса, Королевская Гавань — это место, в котором соединены кухни великих королевств. Знать объедается мясом лебедей и кабанов, куропатками и улитками, а простой народ довольствуется бедняцкой похлебкой из обрезков, которую подают в харчевнях на улицах, пользующихся дурной славой.

Блюда: лимонное печенье, перепела с масляным соусом, форель с миндалем, похлебка бедняка, ледяное молоко с медом.

Побережье Узкого моря

Для кухни Вольных городов и Дотракийского моря характерны разнообразие и экзотичность.

Блюда: жареные акриды с пряным медом, дотракийский кровавый пирог, собачья колбаса, мясо крокодила, булочки с беконом, медовые палочки по-тирошийски, зимнее печенье, острый сорбет по-дорнийски.