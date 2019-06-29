2019-06-29T19:14:04+03:00
Спорт

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона: "Ситуации разные бывают"

Главный тренер сборной России дал неожиданный комментарий о будущем вратаря ЦСКА
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, но на связи с Черчесовым.Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, но на связи с Черчесовым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Один из главных героев чемпионата мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев после того турнира завершил свою карьеру в сборной России. И теперь у нас в главную команду страны вызваются разные голкиперы - Гильерме, Лунев, Шунин. Однако же, Станислав Черчесов на днях приехал в расположение ЦСКА в Австрию и в интервью клубной пресс-службе армейцев дал интересный комментарий.

В частности, на вопрос:

- Игоря Акинфеева сейчас попросили не менять телефон. Это шутка была?

Черчесов ответил совершенно серьезно:

- Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог.

На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем. Наша задача сейчас – пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться.

У нас сейчас Гильерме, Лунев, Шунин достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Хочется, чтобы наша вратарская линия была основательная.

Сборная России, напомним, продолжает сражаться за выход на чемпионат Европы 2020 года. Впереди у нас ближайший в сентябре - матч против Шотландии на выезде. Наши сыграют в Глазго 6 сентября. Пока что все у нас отлично - 3 победы в 4 стартовых играх и второе место в группе отборочного цикла Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я мечтаю пожать руку Щварцнегеру": самарский бодибилдер в третий раз стал "Мистером Вселенная"
Андрей Шокин, который уже в третий раз доказывает, что российские бодибилдеры - одни из лучших в мире, хочет, чтобы миллионы ребят благодаря его примеру тоже пришли к ЗОЖ и спорту [фото, видео]
Новости 24
Кевин Костнер рассказал о планах принцессы Дианы сняться в "Телохранителе 2"
В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе
Трамп хотел посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями
Улюкаев написал в колонии новое стихотворение
Американский рэпер Slim 400 попал в больницу с множеством огнестрельных ранений
В Минфине рассказали об условиях уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Путин подсказал растерявшейся Меркель ее место за столом
Президент Бразилии Болсонару отменили встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания китайской делегации
Призовые скачки и баран для батыра: в Самарской области прошел Всероссийский сельский сабантуй - 2019
Страны БРИКС готовы принять участие в урегулировании кризиса в Венесуэле
Одного из освобожденных из Донбасса пленных вызвали в военную прокуратуру Украины
Россия и Япония обсуждают вопрос о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо
Власти Японии смягчат визовый режим для предпринимателей из России
Новак: Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
Бывшего футболиста сборной Голландии Снейдера арестовали за порчу имущества
Трамп заявил, что будет придерживаться принципа "одного Китая" в тайваньском вопросе
Жена правителя Дубая сбежала в Германию с крупной суммой денег
США разрешат Huawei приобретать продукцию американского производства
Песков: контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий
Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы
Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными
Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400