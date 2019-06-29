Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона: "Ситуации разные бывают"

Один из главных героев чемпионата мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев после того турнира завершил свою карьеру в сборной России. И теперь у нас в главную команду страны вызваются разные голкиперы - Гильерме, Лунев, Шунин. Однако же, Станислав Черчесов на днях приехал в расположение ЦСКА в Австрию и в интервью клубной пресс-службе армейцев дал интересный комментарий.

В частности, на вопрос:

- Игоря Акинфеева сейчас попросили не менять телефон. Это шутка была?

Черчесов ответил совершенно серьезно:

- Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог.

На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем. Наша задача сейчас – пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться.

У нас сейчас Гильерме, Лунев, Шунин достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Хочется, чтобы наша вратарская линия была основательная.

Сборная России, напомним, продолжает сражаться за выход на чемпионат Европы 2020 года. Впереди у нас ближайший в сентябре - матч против Шотландии на выезде. Наши сыграют в Глазго 6 сентября. Пока что все у нас отлично - 3 победы в 4 стартовых играх и второе место в группе отборочного цикла Евро-2020.