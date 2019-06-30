«Битлз», которых не было

На открытии давали забубенную мелодраму «После свадьбы» - американский римейк датского фильма мейнстримщицы Сюзанны Бир. В нем есть все составляющие для долгих рыданий нетребовательной возрастной аудитории - разлученные родители и дети, их долгожданное соединение, выяснение отношений, наконец, смертельная болезнь и распыление праха. Присутствует даже Индия - в данном случае не только как страна, где любят такие сюжеты, но и как место активной гуманитарной деятельности одной из героинь (амбивалентная Мишель Уильямс).

Американская мелодрама «После свадьбы» - римейк датского фильма Сюзанны БирФото: кадр из фильма

Гуманитарка в пакете с соплями в сахаре работает не особо, не спасает положения даже выдающаяся актриса Джулианн Мур, не раз представавшая на экране в куда более захватывающих видах. Тут она изображает бизнесменку-миллиардершу, решившую пожертвовать 20 миллионов долларов в пользу индийских детей, которыми увлеченно занимается амбивалентная Мишель Уильямс. Но, конечно, с ее стороны это отнюдь не только гуманитарная помощь: после свадьбы своей дочери ушлая рыжеволосая экс-бестия удумала провернуть план, нюансов которого мы раскрывать не будем, ибо фильм готовится к победоносному выходу в российский прокат.

Выдающаяся актриса Джулианн Мур

Как звезду Олтмана и Кроненберга занесло в такую похабель понятно и простительно - ее снял законный муж Джулианн Мур, Барт Фрейндлих, а любовь, как известно, зла, и доводит не только до съемок в барахле, которым артистка, кажется, на удивление даже гордится. Перед показом ее совершенно заслуженно наградили почетным призом за вклад и, может быть, в знак надежды, что она вернется к работе не только по любви, но и из соображений досужей художественности.

Новый фильм Дэнни Бойла «Yesterday» тоже косвенно связан с Индией (главный герой - британский индус), и он тоже выполнен в массовом жанре романтической комедии с добавкой ненаучной фантастики в формате «what if» («что если?») - но качество исполнения, мягко говоря, разное. Что если, в результате некоего замыкания, случившегося по всему миру, в том числе и в Москве, человечество напрочь забыло все песни «Битлз», а заодно и некоторые другие основополагающие поп-культурные феномены? Что если, слова и музыку Back in USSR и «Облади-облада» помнит только молодой певец-лузер, прозябающий на работе в супермаркете?

Дальнейшее развитие событий напрашивается само собой. Важное дополнение: как никто чувствующий ритм вообще и рок-музыку в частности на этом фильме впервые сошелся со сценаристом Ричардом Кертисом, написавшим, среди прочего, «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Ноттинг Хилл» и снявшим по своему сценарию «Реальную любовь». Попсовый угар хорошо придумывающего сюжеты, но обязательно впадающего в нравоучение и дидактику Кертиса дополняет режиссерская энергетика Бойла, способного придать человеческой достоверности и вымышленному сюжету, и обитающим в нем персонажам, и, конечно, заставить в очередной раз замереть при прослушивании великого, как «Мона Лиза» (как говорит главный герой), хита «Битлз».