Глушаков уже в «Ахмате». Ждет Кокорина с Мамаевым

Не долго Денис Глушаков был без команды. «Спартак» только 10 дней назад разорвал контракт со своим скандальным капитаном, и вот 32-летний полузащитник уже всплыл в грозненском «Ахмате». Об этом одним из первых в своем Инстаграм сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

На каких финансовых условиях Дениса подписал чеченский клуб — остается только гадать. СМИ уже написали, что Глушаков будет получать 1 млн евро в год, но руководство клуба тут же опровергло это новость, сообщив, что «в «Ахмате» таких зарплат близко нет». А известно только то, что договор с футболистом подписан по по схеме 1+1 и уже в субботу новичок прибыл в расположение команды, которая тренируется в Австрии.

Но самое любопытное в этой ситуации, что на подмогу Глушакову могут приехать футболисты-драчуны Кокорин и Мамаев, находящиеся сейчас в СИЗО. Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что клуб действительно готов сделать им предложения.

«Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться...» - приводят слова Айдамирова СМИ. Впрочем, в этом нет ничего неожиданного, поскольку Рамзан Кадыров говорил об этом еще в прошлом году, когда друзья только загремели в Бутырку.

Но понятно, что контракт они будут подписывать не сейчас, а когда освободятся в ноябре-декабре. Там как раз откроется зимнее трансферное окно, когда можно будет официально оформить новых футболистов. Кстати, приглашение Корина с Мамаевым не просто пиар-ход, а вполне продуманная сделка. Ведь выйдут футболисты на свободу «свободными агентами», а значит права на них не надо выкупать у других клубов. Да и торговаться за зарплату в их ситуации будет как-то не удобно…

А вот перевоспитает ли поездка в Чечню драчунов — это вопрос. Напомним, что после отсидки в тюрьме за бойцовский клуб «Ахмат» выступал Александр Емельяненко. Но через год контракт у него закончился и Емельяненко-младший снова сорвался...