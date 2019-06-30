Путин приехал бороться с паводком, который бывает раз два столетия

Когда Владимир Путин, возвращаясь с саммита G20 в Японии, приземлился в Братске, на часах жителей Иркутской области было почти три часа ночи. А когда он заканчивал совещание по борьбе с наводнением, возникшим из-за проливных дождей, то и вовсе уже почти рассвело.

Неординарность захлестнувшего регион бедствия хорошо была видна из доклада главы Росгидромета.

- Явление это в принципе редкое, с момента наблюдений с 1936 года это четвертый такой масштабный паводок, - рассказал Яковенко. - Старожилы говорят, что в 1902 году был паводок 8–9 метров, но архивов нет. В 1937 году – 8,5 метра, в 1980 – 9 метров, в 1984 году – 11 метров, сегодня – почти 14 метров. То есть один раз в 180 лет.

Путин никуда не торопился, терпеливо выслушивая каждого докладчика. После того как о ситуации доложили глава МЧС и губернатор, президента дал слово всем главам пострадавших районов.

- Я хочу послушать руководителей пострадавших районов. Давайте не спеша, спокойно расскажите мне, что вы видели, что там происходит, в каком состоянии ситуация, - попросил он, и эти доклады были детальными до самых мелочей.

- Повреждены водопроводные сети, потому что планировалось, что баками аккумуляторными воду поставлять людям, но сразу же, когда задвижки открыли утром, воду пустили по трубопроводам, она просто-напросто сбежала вниз за счет того, что стихия повредила водопроводные сети, - рассказывал мэр Тулуна Юрий Карих. - В микрорайоне Центральном, там, где многоквартирные дома, теплотрасса идет у нас по поверхности, «воздушкой» кинута. Я боюсь, что она тоже будет у нас повреждена.

- Теперь хочу послушать руководителей федеральных ведомств, - так же дотошно продолжил Путин. - Давайте начнем с транспорта. Евгений Дитрих, пожалуйста.

За главой минтранса выступили министр соцзащиты Максим Топилин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, представители минстроя, минздрава, МВД, минсельхоза, минэнерго. То есть это было совещание совершенно "не для галочки".

- Кто-то ещё хочет что-то сказать? - обратился президент к собравшимся, когда высказались вроде бы уже абсолютно все. -Нужно, чтобы представители губернатора и МЧС побывали во всех пунктах и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили. Деньги, которые должны быть выданы в ближайшее время – где и как люди будут получать эти деньги? Нужно как можно быстрее организовать эту работу. Потому что у многих утрачены документы, и карточек никаких нет, вообще ничего нет. А нужно детей кормить каждый день и самим нормально питаться. Поэтому это без лишних формальностей нужно организовать должным образом.

Президент назначил главой созданной для ликвидации последствий паводка вице-премьера Виталия Мутко.

- Прошу относиться к решению всех стоящих перед вами задач не формально, а просто работать на совесть, - попросил Путин всех, кому предстоит работать над нормализацией жизни в Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нужно, чтобы деньги дошли до каждой семьи": Владимир Путин провел совещание в пострадавшей от наводнения Иркутской области

В совещании приняли участие глава МЧС, полпред президента в Сибирском федеральном округе и ряд других высокопоставленных чиновников (подробности)

Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, сто в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы

Затяжные ливневые дожди вызвали наводнение в Иркутской области. Стихия за три последних днях захватила территорию в несколько сотен километров. Пострадали четыре района. Первым приняла на себя удар горная Тофалария. Потом затопило Нижнеудинск. Следом большая вода пошла на запад — к Тайшету, и на восток — Тулуну, задев и территорию Чунского района (подробности)