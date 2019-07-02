Промсвязьбанк: Мы стали абсолютным лидером по выдаче военной ипотеки в стране

– В чем ценность работы на форуме «Армия-2019» для розничного бизнеса ПСБ?

Сергей Малышев (С.М.): – Форум «Армия-2019» – ключевое событие для ПСБ, здесь собирается весь цвет оборонной промышленности, Минобороны России, других силовых ведомств. Мы активно взаимодействуем с ними в части зарплатного обслуживания, и форум – отличная возможность обсудить все аспекты нашего сотрудничества. Эти два дня наполнены огромным количеством встреч с людьми, которые принимают решения, – руководителями предприятий, чиновниками, командующими различных подразделений и родов войск. Форум для нас – еще один повод заявить о себе и рассказать о том, что интересного ПСБ предлагает для силовых ведомств и ОПК.

– Сколько сегодня в ПСБ частных клиентов оборонного сегмента?

С.М.: – С начала работы ПСБ в качестве оборонного банка нашими зарплатными клиентами стали более 150 тыс. военнослужащих, сотрудников предприятий ОПК и силовых ведомств. Мы внимательно изучили их потребности и предложили оптимальный набор продуктов и сервисов. Это и зарплатные карты на особых условиях, и военная ипотека, и потребительские кредиты по специальным ставкам.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

– Расскажите подробнее про специализированные продукты для военнослужащих.

С.М.: – Базовый продукт ПСБ, который пользуется большим спросом, это зарплатная карта для получения денежного довольствия «Сильные люди. Тариф особого назначения». Это уникальный продукт, он сочетает в себе самые актуальные банковские наработки. По карте доступно бесплатно снимать наличные в банкоматах любого банка, на остаток начисляется до 5%. Мы предлагаем бесплатные переводы, платежи, оплату «коммуналки». Кроме того, можно переводить деньги в другой банк по номеру телефона по Системе быстрых платежей, которую внедряет Центробанк. В ней уже участвует большинство крупных банков. Ждем, когда к этой системе присоединится Сбербанк.

Военнослужащие технически очень продвинуты, им не нужно объяснять, что такое интернет-банк или мобильное приложение, причем пользуются они этими сервисами даже активнее «гражданских» клиентов. Им важна возможность получения банковских услуг в самых отдаленных уголках страны, к тому же войсковые части обычно расположены вдали от центральных улиц с банковскими отделениями. Поэтому сегодня в мобильном приложении ПСБ можно совершить почти все банковские операции: платежи, переводы, открыть вклад и даже получить кредит. Всего три кнопки – и кредит у вас на счете. Не надо собирать документы, писать заявления, идти в офис. Кстати, новую карту можно также заказать в приложении, а наш сотрудник привезет ее в удобное место.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

– Год назад ПСБ запустил программу военной ипотеки, какие условия сегодня предлагает банк?

С.М.: – Военная ипотека – важнейший продукт в нашей линейке, который помогает военнослужащим решить вопрос обеспечения жильем. Мы уже стали абсолютным лидером по выдаче в этом сегменте среди всех банков, обошли крупнейших государственных игроков. С начала работы по программе ПСБ выдал кредиты на сумму более 20,3 млрд руб. У нас действует одна ставка для новых кредитов и для рефинансирования уже имеющейся ипотеки – 9,5% годовых. Еще недавно военная ипотека выдавалась под 10–13% годовых. С тех пор в стране ставка по ипотеке снизилась, с кредитом ПСБ ставку можно снизить на 0,5–3,5 процентного пункта, а значит, существенно сэкономить на выплате процентов. Программа очень востребована военнослужащими – сейчас уже больше 10 тысяч человек рефинансировали военную ипотеку в ПСБ.