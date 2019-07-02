Минвостокразвития рекомендовано стремительно развиваться

Встреча сенаторов с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики получилась аншлаговой. Солировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она потребовала у приглашенного министра мыслить стратегически, а не собирать заявки и плодить проекты. В качестве примера она привела соседний Китай, где стремительно растут города, перманентно появляются прекрасные дороги и носятся комфортные высокоскоростные поезда. А на нашем Дальнем Востоке, по ее словам, «прорыва, новых городов, как в Китае, мостов, новых поездов мы не увидим, это даже не предполагается».

По словам Валентины Матвиенко, от Минвостокразвития ждут не рутинной работы, а настоящего прорыва. Потому что огромные ресурсы региона позволяют его совершить. Тем более что база для этого готовится давно: принято более 30 федеральных законов, действуют территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток, работает программа «Дальневосточный гектар», удалось снизить энерготарифы до среднероссийского уровня.

При этом рост доходов и темпы роста промышленного производства в макрорегионе лишь немного опережают среднероссийские, убыль населения остановить не удалось, а инвестиции растут ниже, чем в среднем по стране. «Вот уже десять лет мы пишем стратегии, программы, а прорыва в экономике нет», - констатировала Валентина Матвиенко. Более того: исполнение показателей развития региона по итогам прошлого года не превышает 50 процентов.

Председатель СФ перечислила прочие хронические проблемы региона и курирующего его министерства: высокие цены на авиаперелеты, неубедительные социальные гарантии, сомнительная эффективность и результативность расходования бюджетных средств, информационная закрытость ведомства.

Валентина Матвиенко напомнила о том, что с освоением Сибири и Дальнего Востока связана вся история российской государственности: «Во все времена создание новых условий для роста местной экономики, для комфортной жизни граждан требовало особого подхода и отношения. Сегодня это задача общенационального масштаба, как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин. Общими усилиями мы должны превратить Арктику и Дальний Восток в настоящую территорию прорыва».

ЦЕНА ВОПРОСА

11,7 триллиона рублей, по данным Минвостокразвития, требуется для поступательного развития российской Арктики и Дальнего Востока до 2025 года.