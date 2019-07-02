2019-07-02T07:14:14+03:00
Спорт

Алина Загитова после шоу попрощалась с Японией

Российская фигуристка завершила свой второй за лето визит в азиатскую страну
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова откатала второе шоу за лето в Японии.Алина Загитова откатала второе шоу за лето в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова во второй раз за лето приехала в Японию. Она приняла участие в ледовом шоу Dreams on Ice. Для нее, как и трио звездных юниорок из группы Этери Тутберидзе (Трусова, Щербакова, Косторная) - отличный шанс проявить себя и получить дополнительные премиальные за участие в шоу. Однако же, после завершения выступлений Загитова чуть задержалась в Японии. Для нее приготовили отдельную культурную программу, ибо известно - Загитову в этой стране просто боготворят.

Она побывала в японском кимоно в настоящем суши-ресторане в Японии.

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В суши- ресторане Sushi restaurant in Japan #вкусно #суши #япония #yummy #sushi #japan # # #
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Кроме того, специально для фигуристок организовали и шоу-представление японских фокусников.

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Tejina-ya Tokyo
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stories Алины! . . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #DreamsOnIce
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В "сториз" своего личного Инстаграма фигуристка Анна Щербакова пошутила:

- Внимательно следим, чтобы никто не мухлевал. Все равно не уследили!

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Инстаграм-истории Анны Щербаковой Девочки ходили смотреть фокусы #alenakostornaia #alionakostornaia #alenakostornaya #аленакосторная # #teamkostornaia #teamtutberidze #figureskating #dreamsonice#
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Но в конце концов Загитова попрощалась со своими японскими болельщиками трогательным постом в Инстаграме.

- Спасибо всем болельщикам, которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны!!! До скорой встречи, с вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина.

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Спасибо всем болельщикам , которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны!!! До скорой встречи , с вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина . Thank you so much to all the fans who greeted me and other participants of shows in Japan. You are magnificent!!! See you soon , it's always interesting, funny and heartful with you. Your Alina .
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Межсезонье у Загитовой - весьма напряженное. Уже 6 июля она примет участие в большом празднике "Сабантуй-2019" в качестве специально приглашенного звездного гостя.

Но впереди у нее - третий визит в Япони. В конце июля она поедет на шоу The Ice. Выступления пройдут в трех городах: Осаке (27–28 июля), Ниигате (30-31 июля и 1 августа) и Нагое (3–4 августа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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