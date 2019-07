Алина Загитова после шоу попрощалась с Японией

Спасибо всем болельщикам , которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны!!! До скорой встречи , с вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина . Thank you so much to all the fans who greeted me and other participants of shows in Japan. You are magnificent!!! See you soon , it's always interesting, funny and heartful with you. Your Alina .