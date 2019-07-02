Алина Загитова после шоу попрощалась с Японией
Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова во второй раз за лето приехала в Японию. Она приняла участие в ледовом шоу Dreams on Ice. Для нее, как и трио звездных юниорок из группы Этери Тутберидзе (Трусова, Щербакова, Косторная) - отличный шанс проявить себя и получить дополнительные премиальные за участие в шоу. Однако же, после завершения выступлений Загитова чуть задержалась в Японии. Для нее приготовили отдельную культурную программу, ибо известно - Загитову в этой стране просто боготворят.
Она побывала в японском кимоно в настоящем суши-ресторане в Японии.
Кроме того, специально для фигуристок организовали и шоу-представление японских фокусников.
В "сториз" своего личного Инстаграма фигуристка Анна Щербакова пошутила:
- Внимательно следим, чтобы никто не мухлевал. Все равно не уследили!
Но в конце концов Загитова попрощалась со своими японскими болельщиками трогательным постом в Инстаграме.
- Спасибо всем болельщикам, которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны!!! До скорой встречи, с вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина.
Межсезонье у Загитовой - весьма напряженное. Уже 6 июля она примет участие в большом празднике "Сабантуй-2019" в качестве специально приглашенного звездного гостя.
Но впереди у нее - третий визит в Япони. В конце июля она поедет на шоу The Ice. Выступления пройдут в трех городах: Осаке (27–28 июля), Ниигате (30-31 июля и 1 августа) и Нагое (3–4 августа).
ИСТОЧНИК KP.RU