Путину рассказали, как российский транспорт перейдет на газ

Идея перевести транспорт на гораздо более экологичное и дешевое газомоторное топливо бродит по всей планете, но натыкается на казалось бы непреодолимое препятствие в виде неразвитой инфраструктуры. Говоря проще, пока газовых заправок слишком мало, чтобы водитель автомобиля на газе мог чувствовать себя свободным. О том, как планируется разорвать эту цепь, доложил Владимиру Путину председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

- Мы начинали четыре года назад, было 213 заправочных станций, в этом году будет 352, а в 2020 году выйдем на 405, то есть в два с лишним раза больше, - рассказал он. - Важный показатель – это реализация газа через сеть ГМС: было 406 миллионов, в этом году выйдем на 900 миллионов, а в 2020 году – на миллиард кубических метров газа потребления на транспорте. Это хороший показатель.

- Госрегулирование цен отменили, и ситуация поменялась, - отметил Путин.

- Промышленность очень хорошо отреагировала на эту работу, - подтвердил Зубков. - Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт – 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, лёгкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт – уже четыре модели: «Лада Веста», «Лада Ларгус», «УАЗ Патриот», «УАЗ Пикап». То есть здесь тоже есть хорошее продвижение.

- Несмотря на отмену госрегулирования, всё-таки газомоторное топливо значительно дешевле, - назвал еще один козырь президент.

- Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин – уже 46–48 рублей. Это очень выгодно. И потом, экологически оно тоже выгодно.

Сейчас сеть заправок активно развивается в 17 регионах, а в двух — реализуются специальные пилотные проекты.

- В Ростовской области было 11 заправочных станций в прошлом году, мы выходим на 39 сразу в 2021 году, - рассказал Зубков. - То же самое в Белгородской области: было четыре заправочных станции, мы построим 23 заправки. То есть такая большая работа.

- Это самое основное и есть – сеть заправочных станций, самое проблемное, - согласился Путин.

- Мы в этом году ставим задачу построить 100 заправочных станций, это очень хороший результат, - пообещал глава корпорации.