Сотрудников Фейсбука хотели отравить зарином

В почтовое отделение штаб-квартиры компании Фейсбук в калифорнийском городе Менло-Парк в понедельник утром доставили подозрительную посылку. Сотрудники поместили ее в специальное устройство, которое проверяет безопасность почтовых отправлений. То в свою очередь показало, что посылка содержит нервно-паралитический газ зарин. Правда, это только по предварительным данным. Что же на самом деле это было за вещество сейчас устанавливают специалисты.

Из-за таинственной посылки сотрудники компании были оперативно эвакуированы из четырех зданий. Расследованием инцидента занимаются полицейские и агенты ФБР из Сан-Франциско, которые установят организатора атаки и потенциальных жертв.

- На данный момент три здания штаб-квартиры остаются пустыми. Безопасность наших сотрудников является приоритетом компании, - сказал официальный представитель пресс-службы Фейсбук Энтони Харрисон.

Пока нет информации, сколько человек могли пострадать от отравляющего газа. Однако, по словам начальника пожарного батальона округа Сан-Матео, двух сотрудников компании врачи обследовали, так как были опасения, что они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку.

Опасность зарина в том, что у него нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Он представляет собой бесцветную жидкость, при нагревании которой образуются пары. Он смертельно опасен для человека. Последствия отравления зарином проявляются уже через несколько секунд после попадания на кожу или в дыхательные пути.

Зарин в первую очередь бьет по нервной системе организма. Человек начинает кашлять и задыхаться, возможна потеря сознания, конвульсии, паралич. Большая доза отравляющего вещества может привести к смерти. Те, кто подвергся воздействию небольшого количества яда, обычно полностью выздоравливают.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«За атакой на Фейсбук стоит сам Фейсбук»: Дмитрий Евстафьев, американист, профессор Высшей школы экономики

- Это чистый пиар, который связан с падением репутации Фейсбука в последнее время. Никакой военной и террористической составляющей здесь нет, - говорит «КП» американист, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. - Это классическая низкопробная методика, на сегодня устаревшая, но ей пользуются — это представить себя в качестве невинной жертвы. Цукербергу и людям, которые владеют Фейсбуком, нужно отмыться от абсолютного позора, связанного с передачей личных данных пользователей Фейсбука госорганам США, сотрудничество с американскими спецслужбами. Лучше всего это сделать через восстановление репутации, а это долго и сложно, или попытаться представить себя в виде жертвы атаки «темных сил». Даже странно, что без обвинений России обошлось.