Виртуальный кот до Таиланда доведет

В интернете есть сообщества, где можно поделиться случаем из жизни, мыслями, неожиданным наблюдением. И порой там рассказывают ну очень забавные вещи!

«Я сова, и просыпаться в 6.30 на работу - это просто кошмар. Недавно меня посетила мысль: а что если нет никаких сов и жаворонков? Вдруг люди просто находятся не в своем часовом поясе? Может, к примеру, живу в Москве, а должен где-нибудь в Гренландии или Австралии?»

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«В детском спортивном лагере была самой младшей. Другие девочки подкалывали меня, а один мальчик постарше меня защищал. И я в него тогда влюбилась. И когда на дискотеке меня пригласил другой, я ему отказала. Как оказалось, этот другой был скромный лопоухий мальчик, который был в меня влюблен. А мой рыцарь знал об этом и вдохновил его пригласить меня. После моего отказа лопоухий мальчик убежал, а рыцарь подошел ко мне, дал оплеуху и сказал: «Эх ты!» Уже взрослая тетя, а до сих пор обидно».

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«У меня чудная дочь. Рыжая с зелеными глазами. Недавно она у меня попросила сестренку, на что я ей ответила, что я не могу, так как старая. Но на этом моя крошка не успокоилась. Пришли к бабушке в гости, дочь ее спрашивает: «Бабуля, ты старая?» - на что мама ей отвечает, что молода и полна сил. Дочь обрадовалась и попросила бабушку родить ей сестренку».

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«Моя девушка постоянно грызет ногти - привычка. У меня тоже появилась привычка - бить ее по рукам каждый раз, когда она начинает грызть ногти. По привычке треснул по рукам чуваку, сидящему рядом со мной в метро. Офигевший взгляд и смех - повезло, что с юморком попался. Сказал, что больше грызть не будет!»

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«Год назад придумала лайфхак: завела себе виртуального котика. Его как бы нет, а на корм, уход и все прибамбасы я откладываю реальные деньги, которые до некоторых пор неприкосновенны. Скоро лечу в Таиланд».

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«Ужасно боюсь ходить на прием к врачам. Ко всем, кроме стоматолога. У него-то все предельно ясно: вырвать - значит вырвать, сверлить - да пожалуйста, пломба - милота. А вот у других последователей Гиппократа все сложно. Придешь на прием и не знаешь, какую бяку у тебя найдут».

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«Два часа ночи. Я пакую рюкзак. Накануне была моя свадьба. Свежеиспеченный муж тоже пакует рюкзак. У себя дома. Вот такая брачная ночь. Мы отправляемся в поход, который продлится месяц. Наш медовый месяц».

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«Моя сестра периодически во время отъезда просит меня присмотреть за ее живностью. У нее живут два кота, черепаха, рыбки, хомяк, попугайчики и собака. Когда захожу их проведать, ощущение, словно я диснеевская принцесса - они сбегаются ко мне со всех уголков квартиры. И тогда я начинаю петь ангельским голосом и кружиться, словно я в красивом платье».

С сайта vk.com/overhear