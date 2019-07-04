Как маленький сибирский городок полюбил вальсы и балы

Польки и вальсы, мазурки и кадрили - кто сказал, что эти благородные танцы должны уйти в прошлое? Ведь они могут украсить нашу жизнь и даже кое-чему научить нас. Об этом знают в небольшом сибирском городе Купино. Уже несколько лет в теплое время года дамы в кринолинах и учтивые кавалеры устраивают настоящие балы в городском парке.

- Мы занимаемся историческими бальными танцами с 2008 года. Узнали про них в одну из поездок в Новосибирск, понравилось, попробовали у себя. А чтобы привлечь как можно больше людей, возникла идея вечерами танцевать в центральном парке нашего города, - рассказывает Ольга Юстус, руководитель студии исторического танца "Прогрессия".

Любой желающий сможет попробовать станцевать вальс или кадриль в городском парке Купино в июле и августе.

В 2019 году проект “Танцевальное лето” получил президентский грант. Фото: студия исторического танца "Прогрессия"

В 2019 году проект “Танцевальное лето” получил президентский грант. Из 1 644 некоммерческих организаций-победителей конкурса, танцоры из Купино претендовали на самую маленькую сумму: 71 590 тысяч рублей. И доказали - что даже небольшая поддержка может помочь украсить жизнь в родном городе.

Танцы украсили жизнь города Купино Фото: студия исторического танца "Прогрессия"

По словам Ольги, в основном танцы привлекают школьников и молодых людей. Здесь девушки впервые в жизни примеряют элегантные платья, а юноши учатся быть обходительными и вежливыми. Но главное даже не это - а то, чему могут научить современную молодежь танцы.

- В современных семьях зачастую командует женщина, и молодые девушки, глядя на это, с самого начала тоже начинают властвовать, пытаться вытянуть все на себе. А танец учит их следовать за партнером, прислушиваться к нему, доверять, - говорит Ольга Юстус.

По профессии она - учитель математики. И с уверенность отмечает, что танцы не только помогают развивать физическую форму, координацию движений - но и дают пищу для ума, развивают межполушарные связи, усиливают активность головного мозга.