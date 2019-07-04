2019-07-04T17:15:32+03:00
Общество

Сергей Иванов: Выше национальных интересов нет ничего!

Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества объяснил, почему обвинять Москву в развязывании Второй мировой наравне с Берлином — идиотизм
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото Сергей Карпухин/ТАСССпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото Сергей Карпухин/ТАСС
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В Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» ни яблоку, ни фейку негде было упасть — ждали бывшего главу Минобороны и администрации президента. Подтянутый Сергей Иванов с ходу вправил заплывшие жиром мозги фальсификаторам истории:

- Нас опять обвиняют в том, что не будь соглашения СССР и Германии от 23 августа 1939 года, и никакой войны не случилось. Чушь! Время идет, живых свидетелей всё меньше, но документов осталось огромное количество.

Иванов напомнил про мюнхенский сговор, когда Британия с Францией почти за год до пакта Молотова-Риббентропа фактически отдали на растерзание Гитлеру Чехословакию. И про версальские вериги, унизительные для Германии, от которых она окончательно отряхнулась лишь в начале 21 века!

- Не заключи мы тот договор, - пояснил Сергей Иванов, — Мы бы получили бы начало агрессии не с тех рубежей, что оказались 22 июня 1941-го, а гораздо ближе к Москве и Ленинграду. Не получили бы 2-3 месяца героического сопротивления Красной армии, не смогли бы эвакуировать предприятия на восток, не успели бы перебросить сибирские дивизии для обороны столицы.

На вопрос от «КП» о том, зачем 30 лет назад Съезд народных депутатов СССР на волне «демократической эйфории» пригвоздил к позорному столбу «секретное приложению» к пакту от 23 августа 1939 года, Иванов отреагировал довольно резко:

- Я не согласен с решением 2-го Съезда народных депутатов СССР 1989 года об осуждении и самого пакта, и секретного приложения к нему. Надо ли осудить решение Съезда по договору? Тогда был другой эмоциональный фон. Да, можно было бы то решение Съезда нардепов пересмотреть и отменить. И достаточно легко. Но нужно ли сегодня это делать? Зачем вновь разжигать дискуссии в обществе? Отношение к тому соглашению в высших органах власти, в целом, совпадает с моим. Но, вообще, 80 лет назад секретные протоколы, дополнения были обычным явлением в дипломатии. Перепробовав всё, чтобы защитить свои интересы, руководство СССР поняло, что последний шанс оттянуть войну — заключить тот договор, который и был заключен с Берлином. Он был заключен, исходя из наших национальных интересов — и это вполне оправдано. Выше национальных интересов нет ничего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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