Русский Север тонет в мусоре

Морозы — трескучие. Уникальная экология. Ослепительно-белый снег, с хрустом... Таким обычно представляется Русский Север. Но мало кто догадывается, что сказочный образ родины Деда Мороза уже не совсем соответствует действительности. Деревни и поселки Севера буквально тонут в стихийных свалках. Причем, с каждым месяцем их становится все больше! В результате общественные активисты констатируют, что Архангельская область и республика Коми практически подошли к грани экологической катастрофы.

ЗАКРЫТЬ И РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ

В середине июня глава Архангельска Игорь Годзиш вместе с журналистами посетил городской полигон твердых бытовых отходов. Свалка площадью 28 га эксплуатирует компания «Спецавтохозяйство». Мусоровозы привозят сюда ежедневно от 200 до 300 тонн отходов.

— Полигон заполнен на 83% и находится в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствуют все показания лабораторий. Вместимости полигона хватит еще на 5–7 лет. Затем либо рекультивация, либо закрытие, — демонстрировал оптимизм директор «Спецавтохозяйства» Николай Минин.

Это легальный мусорный полигон с лицензией, где руководство на самом деле старается выполнять все производственные стандарты (да, такие есть и на захоронение бытовых отходов!). Мусор утрамбовывается техникой весом 36 тонн, после чего каждый слой засыпается грунтом. Технология «слоеного пирога» исключает возможность появления промежуточных отсеков, где может скапливаться свалочный газ, который образуется из продуктов гниения и пищевых отходов, сообщили владельцы полигона.

Впрочем, другие легальные свалки в регионе тоже переполнены. Работают они по советским технологиям прошлого века, но даже эти стандарты часто не соблюдаются.

Возвращаемся к городскому полигону Архангельска.

— Наша задача не продлить ему срок, а как можно скорее закрыть и провести рекультивацию. Пока не принято решение о размещении межмуниципального полигона, хотя мы должны понимать, что емкость существующего полигона менее миллиона тонн, - уточнил Игорь Годзиш. - Важно в этом году принять решение, где построить новый полигон и входить в проект по рекультивации этой территории.

Рекультивация полигона обойдется городу примерно в 700 миллионов рублей. Для начала необходимо провести дорогостоящие работы по изучению территории, сама проектная документация, по словам главы, тоже будет дорогой.

Но это еще полбеды...

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПОЛИГОНОВ - СОТНИ

Карта «ЭКОконтроля», организованного архангельским отделением Общероссийского народного фронта, оптимизма не внушает. Зелеными флажками обозначены свалки отходов с действующей лицензией, красными и желтыми — несанкционированные свалки и захламления. Как видно, легальных полигонов – от силы треть. Эксперты отмечают, что в Поморье насчитывается около 250 нелегальных полигонов, при этом их количество продолжает увеличиваться. Стихийные свалки то и дело появляются в заповедных лесах, устье и многочисленных протоках Северной Двины.

Карта свалок Архангельской области.

Так, в семи километрах от Архангельска находится одна из самых больших в регионе бесплатных свалок. В народе ее называют «атомкой» - в 1980-е годы здесь собирались строить атомную электростанцию. Сейчас вместо реакторов растут кучи мусора. Местные журналисты отмечают, что на стихийный полигон свозят мусор все, кому не попадя: от жителей соседних дач, до бизнесменов со всей округи.

Не понаслышке о мусорной проблеме знают и в 180-тысячном Северодвинске. В двух километрах от жилых домов расположена крупная свалка. Полигон заполнена на 58%. Это значит, что выкидывать отходы туда будут еще не меньше полутора десятков лет. А построить современные мусороперерабатывающие мощности город не в состоянии.

Местные жители активно включились в борьбу за экологию региона. За гаражами или на опушке леса появились горы мусора, частный дом разобрали, а строительный хлам не убрали, дебаркадер затонул в реке? Все отражается на специально созданном сайте. Организаторы проекта держат устранение стихийных свалок на контроле.

Разумеется, людей раздражает мусор не только как таковой...

- Летом нелегальные свалки опаснее, чем в другое время – они горят открытым пламенем, тлеют, образуются ядовитые вещества, в которых задыхаются люди, - пояснила Ольга Пронина, проживающая в Архангельске.

К тому же, на свалках всегда существует опасность взрыва свалочного газа. Например, в конце мая на полигоне в Северодвинске произошел пожар на площади 250 квадратных метров.

Мусор, оставленный в лесу любителями пикников и собранный добровольцами.Фото: Евгения ГУСЕВА

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

В соседней от Архангельской области республике Коми ситуация похожая. Только за последние несколько дней случилось три пожара, причиной которых стал мусор. По данным госреестра, в республике Коми есть 78 точек для складирования мусора. Однако чуть ли не еженедельно в республике появляются новые стихийные полигоны. В середине мая активисты ОНФ насчитали 1774 потенциально опасных объекта.

Эпицентр проблемы сосредоточен в Сыктывкаре. Казалось бы, в городе проживает 250 тысяч населения! Но из частного сектора в отдельных районах бытовой мусор не вывозился с прошлой осени. В зеленой зоне города появилось несколько стихийных свалок: самая крупная площадью до 500 квадратных метров! Место было завалено строительными и бытовыми отходами, автомобильными шинами.

Дошло до того, что свалки стали появляться даже в историческом центре Сыктывкара. Идешь так к мемориалу «Вечная слава», а по соседству ветер мусор разгоняет.

Так что же делать?

Незаконные свалки крайне опасны для человека и природы. Они отравляют почву, загрязняют воздух и воду. В отличие от организованного полигона, на стихийных свалках нет возможности остановить распространение заразы: утрамбовка и присыпка землей – лишь временные меры, которые в конечном итоге оказываются бесполезными. Помочь может переработка отходов и применение новых технологий хранения мусора.

Больше того, по мнению экспертов, вывоз мусора во многих городах монополизирован и бесконтролен. Принадлежит зачастую людям, связанным с криминалом, которых интересуют только деньги, и плевать на экологию.

Спасти ситуацию на Севере России может только цивилизованное отношение к утилизации мусора. Срочная консервация старых переполненных полигонов и ликвидация незаконных свалок.