2019-07-05T16:12:01+03:00
Звезды

"Ситуация беспрецедентная": директор и худрук ярославского театра ушли в отставку после скандала

Конфликт в старейшем русском театре достиг апогея
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли написал заявление об уходе из театра. Фото Станислав Красильников/ТАССХудожественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли написал заявление об уходе из театра. Фото Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

Назначенный в прошлом году директором Алексей Туркалов так и не смог найти общий язык с худруком Евгением Марчелли. Не поддержала его и труппа.

Артисты обратились к министру с просьбой об увольнении директора.

И вот под занавес театрального сезона министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о важном кадровом решении.

- Ситуация беспрецедентная. Большая часть труппы потребовала увольнения директора Алексея Туркалова, - сказал Владимир Мединский. - Директора мы сегодня уволили. Но и художнику объявляем выговор за репутационные потери, за то, что не сумел решить конфликт в своем театре. По этому вопросу у нас общая позиция с губернатором Ярославской области. Сейчас труппа ушла в отпуск до 20 августа. Пока директором театра будет главный бухгалтер.

Как признался режиссер Евгений Марчелли он воспринял это решение с радостью. Правда Владимир Мединский рассказал журналистам не всё.

- Я уже написал заявление об уходе из театра, - сообщил Евгений Марчелли. - В любом конфликте виноваты две стороны. Тем более виноваты руководители, которые не смогли остановить скандал и прошли точку невозврата. Поэтому оба должны исчезнуть из поля действия".

Кто возглавит старейший российский театр, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Гибралтар опроверг заявление о запросе США на задержание танкера
Дело о госизмене: суд арестовал помощника полпреда УрФО Воробьева
В Грецию из Сирии привезли 5 тонн наркотиков на сумму 660 млн долларов
Постпредство РФ: попытки переложить на Москву ответственность за слом ДРСМД необоснованны
Названы самые травмоопасные железнодорожные станции в Подмосковье
Путин пожелал плодотворной работы участникам "Территории смыслов"
Российские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягод
Военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Столтенберг: мы должны готовиться к миру без ДРСМД
Амстердам не примет Евровидение-2020
Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора
Министр здравоохранения лично контролирует лечение Шатунова
Французы судят петуха за ранние подъемы
В Турции воровалась машина, погибли 3 человека
Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ
Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным
В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков
В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб