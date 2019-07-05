"Ситуация беспрецедентная": директор и худрук ярославского театра ушли в отставку после скандала

Назначенный в прошлом году директором Алексей Туркалов так и не смог найти общий язык с худруком Евгением Марчелли. Не поддержала его и труппа.

Артисты обратились к министру с просьбой об увольнении директора.

И вот под занавес театрального сезона министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о важном кадровом решении.

- Ситуация беспрецедентная. Большая часть труппы потребовала увольнения директора Алексея Туркалова, - сказал Владимир Мединский. - Директора мы сегодня уволили. Но и художнику объявляем выговор за репутационные потери, за то, что не сумел решить конфликт в своем театре. По этому вопросу у нас общая позиция с губернатором Ярославской области. Сейчас труппа ушла в отпуск до 20 августа. Пока директором театра будет главный бухгалтер.

Как признался режиссер Евгений Марчелли он воспринял это решение с радостью. Правда Владимир Мединский рассказал журналистам не всё.

- Я уже написал заявление об уходе из театра, - сообщил Евгений Марчелли. - В любом конфликте виноваты две стороны. Тем более виноваты руководители, которые не смогли остановить скандал и прошли точку невозврата. Поэтому оба должны исчезнуть из поля действия".

Кто возглавит старейший российский театр, пока неизвестно.