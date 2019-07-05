Ведущие клубы по-разному отнеслись к предсезонному турниру канала «Матч Премьер» в преддверии чемпионата России по футболу

В этом году пауза в российском футболе оказалась маленькой, и почти незаметной. Уже 6 го июля на свежеоткрытом стадионе «Динамо» разыграют Суперкубок России питерский «Зенит» (как чемпион страны) и московский «Локомотив» (как обладатель Кубка). Этот трофей с 2003 года (когда он был разыгран впервые) сильно прибавил в весе, стал значительно более престижным. И все же подспудно висит на его участниках дурная примета - мол, крайне редко победитель Суперкубка в стартовавшем сезоне выигрывает чемпионат. И все же именно участие в этом матче заставило две лучших команды страны отказаться от участия в предсезонном турнире, который устраивал канал «Матч Премьер».

А ведь это соревнование стало, пожалуй, главным украшением межсезонья. Не из-за качества футбола, потому что какое уж качество может быть на подготовительных сборах. А из-за обилия новостей. Так «Спартак» и ЦСКА расстались за это время со своими игроками основы. Соответственно Зе Луишем (он продан в «Порту») и Бекао (решил не продлять контакт в поисках более высокой зарплаты). Но и показали новичков - за «Спартак» сыграл аргентинец Понсе (нападающий), а за ЦСКА хорват Шарлия (защитник).

Впрочем, и ЦСКА и «Спартак» замкнули турнирную таблицу Кубка Париматч Премьер. Армейцы проиграли три матча, спартаковцы два. На втором месте расположился «Ростов» Валерия Карпина, а выиграл трофей «Краснодар». Краснодарцам, конечно, важнее всего как можно раньше набрать форму, ведь им предстоят отборочные матчи Лиги чемпионов. И если команде под руководством Мурада Мусаева удастся пробиться в групповой этап это будет огромным успехом и важной вехой в развитии клуба.

12 июля матчем «Арсенал» (Тула) - «Динамо» откроется чемпионат России. И тогда уже будет ясно, кто лучше готов, и кому подготовка пошла на пользу. Например, все тот же «Спартак» первый матч проведет дома с новичком Премьер-лиги «Сочи». Сочинцы настроены, судя по трансферам, очень серьезно. Новосельцев, Цаллагов и Полоз принадлежали самому «Зениту», но решили выступать «на курорте». Туда же поехал экс-игрок «Спартака» и сборной Самедов. Довольно мощный вырисовывается новичок. Еще один новый клуб в российской элите «Тамбов» строится почти заново, и ему предстоит еще более серьезный экзамен в первом туре. 14 июля тамбовские отправятся в гости к «Зениту».

Футбол вернулся, а значит пора болеть!