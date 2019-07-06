2019-07-05T23:19:56+03:00
Спорт

Почем футбол для народа

Московские клубы взвинтили цены на абонементы
Георгий ШАКОВ
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«Открытие Арена» в Тушине. Фото: Агентство городских новостей «Москва»«Открытие Арена» в Тушине. Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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12 июля стартует чемпионат России по футболу, и сейчас самое время для болельщиков обзавестись абонементами на домашние матчи своих любимых команд. Столицу ожидает исторический сезон - все команды выступят на своих собственных красавцах стадионах. Три клуба представлены в еврокубках. Неудивительно, что цены резко пошли вверх.

«Открытие Арена» в Тушине

«Спартак» подорожал даже на пятом месте

Посмотреть футбол в исполнении пятой команды России новому болельщику обойдется минимум в 7800 рублей. Интересно, что еврокубки в абонемент не включены. Впрочем, красно-белым еще предстоит пробиваться в Лигу Европы через два раунда квалификации, что не так-то просто. Кубок России входит в абонементы только до 1/8 финала. На матчи «Спартака-2» - билеты со скидкой.

«Арена ЦСКА» на Песчаной

Финты ЦСКА

У ЦСКА не все так просто даже с абонементами. Клуб пошел интересным путем и предложил болельщикам три опции на выбор. Можно взять абонемент на матчи внутреннего турнира без еврокубков. Второй вариант - абонемент на РПЛ вдобавок с тремя матчами группового этапа Лиги Европы. Для самых преданных - билет на все домашние встречи. Третий вариант абонемента прекрасен тем, что если клуб дойдет до решающих игр Лиги Европы, то болельщикам не придется доплачивать за билеты. Самые дешевые абонементы - от 7 тысяч рублей на сезон за ворота.

«Арена ЦСКА» на Песчаной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Арена ЦСКА» на Песчаной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«РЖД Арена» в Черкизове

«Локомотив» шокировал фанатов

В прошлом году «Локомотив» предложил самые демократичные условия по абонементам. Самый дешевый для нового владельца с тремя матчами Лиги чемпионов стоил 5,5 тысячи рублей. В 2019 году новое руководство «Локомотива» резко изменило стратегию. Ценник в среднем взлетел на 30 процентов! Самый дешевый билет на верхний ярус фанатской трибуны обойдется в 7 тысяч рублей. На центральные сектора среднее повышение составило 5 - 7 тысяч рублей. Клуб пока за первые пять дней продал 647 абонементов, но до прошлогодней рекордной отметки в 5849 абонементов вряд ли дотянет.

«РЖД Арена» в Черкизове. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«РЖД Арена» в Черкизове. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«ВТБ Арена» на Ленинградке

«Динамо» не накручивает

Пресс-служба футбольного «Динамо» с гордостью объявила, что за десять дней со старта продаж болельщики купили абонементов больше, чем за прошлый сезон. Объяснение простое - прошлый чемпионат команда играла в Химках, а сейчас, спустя 10 лет, возвращается на полностью реконструированную арену.

Цены на абонементы очень скромные - от 4500 рублей за места за воротами. Пока накручивать стоимость слишком рано - команда в прошлом сезоне чуть не попала в переходные матчи.

«ВТБ Арена» на Ленинградке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ВТБ Арена» на Ленинградке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вип-трибуны

200 тысяч рублей ЗА ЗРЕЛИЩЕ

Важным персонам футбольные клубы предлагают самые лучшие места. Цены на абонементы в ложи у московских команд зашкаливают за отметку в 200 тысяч рублей. Важно понимать, что за эти деньги болельщики получают не только возможность смотреть футбол на стадионе, но и полноценный отдых на каждом матче. К услугам гостей - отдельный вход и ресторанное обслуживание. Обычно во время игр предлагается шведский стол.

А как у них...

Сильнее всех по карману рядового болельщика бьет Англия. Самое меркантильное руководство - у «Арсенала». Сколько болельщики ни протестовали, а цены на абонементы летят в космос.

900 фунтов (1000 евро, или 72 тысячи рублей) - самый дешевый пропуск на все матчи лондонцев прошлого сезона.

Самые дешевые абонементы на АПЛ обычно у аутсайдеров Премьер-лиги - в районе 300 фунтов за сезон.

В Испании очень большой разброс цен, а самые дорогие абонементы - на мадридский, более 1500 евро на сезон.

...и у нас

Сравнивать Россию и Европу некорректно по той причине, что зрители платят за разное количество матчей. О проблеме недостатка серьезных игр недавно высказался глава Российского футбольного союза Александр Дюков:

«Для игроков, которые получают зарплату, 31 - 32 матча за сезон - это очень мало».

Это всего за игровой год. А ведь половина из них - матчи на выезде. Получается, что в среднем московские клубы проводят не более 20 матчей на своем поле. В противовес болельщики лондонского «Челси» за последний сезон могли наблюдать за своей любимой командой на домашнем стадионе 35 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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