Эксперты назвали пять главных прорывов в борьбе с болезнью, от которой погибла Юлия Началова

На медицинских конференциях по диабету эксперты часто сетуют: почему эту болезнь обходят вниманием в СМИ и соцсетях? Буквально каждый день появляются новости о раке, а про «сахарную болезнь» вспоминают только в День диабета. Между тем по последним данным им больны 425 миллионов людей во всем мире. И к 2045 году по прогнозам специалистов цифра вырастет до 736 миллионов.

Недавно о диабете задумались многие в нашей стране. Болезнь унесла жизнь певицы Юлии Началовой. Врачи признали: если бы девушка уделяла необходимое внимание лечению, то трагедии, скорее всего, удалось бы избежать. Но как выглядит на самом деле жизнь пациента с диабетом сегодня? Насколько ограничены в простых человеческих радостях больные и чем могут помочь последние достижения медицины?

Диабетологи говорят, что сейчас работает «правило половины». Только 50% людей с диабетом знают о своем диагнозе, лишь половина из них лечится, и только 50% из этой половины лечатся эффективно. Пациенты отказываются от лечения в том числе из-за устаревших представлений, заблуждений и незнания о новых средствах, облегчающих жизнь, считают врачи. «КП» собрала данные о передовых разработках и выяснила, насколько они доступны больным.

ВИНОВАТЫ СБОЙ В ИММУНИТЕТЕ И ОЖИРЕНИЕ

- У здорового человека в поджелудочной железе вырабатывается гормон инсулин. Он воздействует на рецепторы на поверхности клеток, и позволяет глюкозе проникать внутрь клетки (не задерживаясь в крови, что было бы опасно для организма. - Ред.), - поясняет профессор факультета здоровья и медицинских наук Университета Копенгагена, исполнительный вице-президент и руководитель научного подразделения Novo Nordisk, доктор медицинских наук Мадс Кросгор Томпсен. - У пациентов с диабетом 1-го типа инсулин вообще не вырабатывается. При диабете 2-го типа все намного сложнее. Инсулин может вырабатываться, но его концентрации недостаточно; кроме того, у пациентов с сахарным диабетом 2 типа развивается инсулинорезистентность: состояние, при котором рецепторы на поверхности клеток не реагируют на инсулин. Из-за этого инсулин работает неэффективно.

Почему люди заболевают диабетом? Сахарный диабет 1-го типа встречается намного реже (от 6 до 10% всех случаев диабета), поражает чаще всего детей и молодежь до 35 лет и относится к аутоиммунным заболеваниям. У больных происходит серьезный сбой в иммунной системе, и она начинает разрушать собственные бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Пациентам пожизненно нужны инъекции этого гормона.

Для диабета 2-го типа выделяют пять главных факторов риска: семейная история (наследственность), недостаток физической активности, лишний вес, нездоровое питание и пожилой возраст (50+).

- Неправильное питание - ведущая причина развития эпидемии диабета в мире, - говорит профессор Томпсен. Когда человек мало двигается, много ест и преобладают быстрые углеводы (сладости, выпечка, фастфуд), появляется избыток жировой ткани. Ожирение ведет к нарушению инсулинового обмена. Если присутствует еще и наследственный фактор, то сахарный диабет 2-го типа может развиться постепенно в течение 5 - 15 лет.

САМОЕ ЧАСТОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Многие думают, что с первого же дня постановки диагноза больному придется колоть себе инсулин. Это заблуждение.

- При диабете 2-го типа есть несколько стадий болезни, для каждой из которых предусмотрена своя тактика лечения, - рассказывает доктор медицинских наук, член британского Королевского колледжа врачей, директор по медицине одной из крупнейших в мире компаний по производству инсулина, профессор Стивен Гоф. - В самом начале, на стадии предиабета, пациентам даются рекомендации нормализовать вес (сбросить лишние кг. - Ред.) и усилить физическую активность. На начальном этапе этого может быть достаточно, чтобы наладить инсулиновый обмен в организме.

Если таких мер не хватает, назначают препараты 1-й линии для лечения диабета. Это лекарства, помогающие активировать выработку инсулина, повысить чувствительность тканей к нему и, опять же, сбросить вес. Если нормализовать уровень глюкозы в крови так и не удается, либо такая проблема возникает со временем, по мере прогрессирования болезни врачи переходят к препаратам 2-й линии. Это уже инсулин в виде инъекций (уколов). Причем, он существует двух видов.

- На более раннем этапе может быть достаточно базального инсулина - он обеспечивает фоновый, или базовый уровень гормона, который всегда должен быть в организме. Такой укол делается раз в 18 - 24 часа, а длительности препаратов нового поколения хватает на 40 - 42 часа.

- На более поздней стадии к базальному добавляется так называемый болюсный инсулин, или инсулин короткого действия. Его нужно колоть перед каждым приемом пищи в зависимости от количества содержащихся в ней углеводов.

ПРОРЫВ № 1: СПАСТИ ОТ ГИПОГЛИКЕМИИ

«Одна из главных проблем и страхов, из-за которого больные отказываются от полноценного лечения, это угроза гипогликемии. То есть критичного снижения уровня глюкозы в крови (в том числе это возможно при передозировке сахароснижающих препаратов, долгом перерыве в еде и т.д. - Ред.)», - рассказывает профессор Гоф. При гипогликемии наши ткани и органы не получают необходимого количества энергии для своей работы. Это чревато тяжелейшими нарушениями вплоть до инфаркта, повреждения мозга и комы.

Поэтому важнейшим прорывом последнего времени эксперты называют препараты, предохраняющие от опасного падения уровня глюкозы.

- На разработку ушли долгие годы, и в итоге ученые создали уникальное соединение, которое выступает в организме как дирижер, управляющий сложным молекулярным оркестром, - рассказывает профессор Мадс Кросгор Томпсен. - Это искусственно синтезированный аналог человеческого гормона под названием глюкагоноподобный пептид - 1 (ГПП-1).

Когда мы принимаем пищу, клетки слизистой оболочки кишечника выделяют гормон ГПП-1, и он стимулирует выработку инсулина. При этом сдерживается секреция другого гормона - глюкагона, задача которого, наоборот, повышать уровень глюкозы в организме в случае ее недостатка.

«Умное» лекарство устроено так, что при повышении глюкозы в крови запускает выработку инсулина. А когда уровень глюкозы низкий, препарат передает бразды правления глюкагону для необходимого подъема сахара в крови. За счет этого гормона удается избежать гипогликемии, регулируется обмен веществ в целом, обеспечивается чувство сытости и происходит снижение веса, поясняют эксперты. Также недавние исследования показали, что этот гормон может обладать нейропротекторным механизмом действия, и его планируется изучать в рамках борьбы с болезнью Альцгеймера.

Сейчас ГПП-1 существует в виде инъекций, но мы уже стоим на пороге производства препарата в виде таблеток, говорит профессор Томпсен.

ПРОРЫВ № 2: УКОЛЫ ИНСУЛИНА РАЗ В НЕДЕЛЮ

Еще один вызов при лечении диабета — добиться удобства приема инсулина. Вместо частых инъекций это могли бы быть таблетки. Но здесь есть серьезные трудности: наш организм устроен так, что крайне сложно сохранить в целости инсулин при попадании в желудочно-кишечный тракт и без потерь переправить гормон в кровь. Однако после многолетних исследований ученым удалось найти хитрый ход, как доставлять в кровь ГПП-1 из таблеток. Поэтому продолжаются аналогичные эксперименты и для доставки инсулина, и есть надежда на успех, говорит профессор Томпсен.

В то же время есть вариант, который может оказаться даже более комфортным, чем ежедневный прием таблеток. Это инъекции инсулина раз в неделю. Такая разработка для базального (фонового инсулина, см. выше) уже проходит 2-ю стадию клинических исследований и станет доступной пациентам в ближайшем будущем, говорит эксперт.

ПРОРЫВ № 3: ИЗМЕРЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ БЕЗ ПРОКОЛА ПАЛЬЦА

Чтобы контролировать уровень глюкозы в крови, пациентам с диабетом, в том числе детям с диабетом 1-го типа, приходится прокалывать пальцы глюкометром от 5 до 8 раз в день. Во многих странах мира, включая Россию, есть экспериментальные разработки для менее травмирующей диагностики. Но полностью прошла все необходимые испытания и официально разрешена в мире только одна система отслеживания уровня глюкозы, не требующая ежедневных проколов пальцев. Она называется FreeStyle Libre.

Это датчик с клейким основанием, который крепится на плечо и меняется раз в 14 дней. От датчика в кожу на глубину не больше 5 мм входит тончайший электрод, который постоянно измеряет уровень глюкозы. Пациент или врач может узнать показатель в любую минуту, приложив к датчику сканер.

В России эта система появилась в свободном доступе с прошлого года. Но пока, увы, не входит в льготные перечни для больных диабетом. За свой счет использование устройства обходится около 9 тысяч руб. в месяц.

ПРОРЫВ № 4: ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА

Это устройство предназначено в первую очередь для пациентов с диабетом 1-го типа, для которых пропуск даже одного укола инсулина чреват тяжелыми осложнениями. Помпа крепится в районе талии и обеспечивает подачу инсулина в необходимое время и в нужном количестве, поясняет врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. Если пациент хочет принять душ, помпа снимается, и на месте ее прикрепления ставится безопасная заглушка. В мире есть профессиональные пловцы, которые живут с такой помпой, и она не мешает им заниматься водным спортом.

Среди последних разработок - усовершенствованное устройство на основе помпы с биосенсором. Прибор улавливает важные параметры состояния организма пациента с диабетом: уровень глюкозы крови, холестерина, свертываемости крови, частоты сердечных сокращений. Данные автоматически отсылаются на смартфон самого пациента и(или) его родственников, а также могут направляться врачу. Сейчас такое устройство проходит клинические испытания.

ПРОРЫВ № 5: ШПРИЦ-РУЧКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Недавно автор этого материала участвовала в тренингах, где журналистов обучали пользоваться шприц-ручкой нового поколения. Это оказалось делом одной минуты. Одноразовая игла, которую мы присоединили к инъектору — толщиной с человеческий волос. А чтобы выбрать необходимую дозу инсулина, нужно выставить соответствующие цифры на табло, покрутив барабан в верхней части ручки.

Также в России уже появились шприц-ручки с дисплеем памяти последней введенной дозы и времени, прошедшего с момента введения.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

Как дрожжи производят человеческий инсулин

Когда-то инсулин добывали из поджелудочных желез животных — бычков и свиней. Производство было очень дорогостоящим, а сам препарат давал немало побочных эффектов. Сегодня высококачественный инсулин синтезируют с помощью методов генной инженерии, и путь создания гормона выглядит настоящим чудом.

В лаборатории ученые видоизменяют ДНК дрожжевых клеток таким образом, что при размножении вместе с собственной ДНК клетки дрожжей начинают синтезировать… и ДНК человеческого инсулина, позволяя выделять молекулы человеческого инсулина! Генно-модифицированные дрожжи в пробирке привозят на фармацевтический завод, поселяют в специальные емкости и кормят сахаром. Микроорганизмы активно продуцируют инсулин. Затем начинаются сложнейшие процедуры очистки — чтобы получить молекулы человеческого инсулина без малейших примесей.