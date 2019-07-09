Вице-премьер РФ Юрий Борисов поддержал судостроителей Дальнего Востока

На недавнем совещании вице-премьера Юрия Борисова в Большом Камне дальневосточные судостроители подняли вопрос о невозможности компромисса в части заложенного в проекте постановления правительства об инвестквотах на вылов краба принципа «где ловим, там и строим».

По их мнению, этот принцип был разработан для того, чтобы оставить часть денег в регионах, где добываются ценные биоресуры, - это не только северо-запад, но по большей части Дальний Восток. Цель - компенсировать потери в доходах при перераспределении 50% квот на вылов краба и выведение квот на аукционы с условием строительства флота. То есть суда должны строить там, где и вылавливают морские биоресурсы. На дальневосточных верфях планировалось построить более 30 краболовов, и в регионе очень ждут этого заказа. Однако ФАС заговорила об ограничении конкуренции, и поэтому власти думают о компромиссе - строительстве всего 15 судов на Дальнем Востоке, остальные - в других регионах страны. Представитель Ливадийского судоремонтного завода Алексей Кудрявцев на совещании у вице-премьера Юрия Борисова отметил, что сейчас уровень загруженности предприятия не более чем 25%. Судоремонтники говорят о том, что нуждаются в новых контрактах на ремонт и строительство кораблей. И такой заказ появился три года назад - постройка судов в рамках инвестиционных квот для рыбаков.

- Но ни одно судно на Дальнем Востоке так и не заказали, - сказал вице-премьеру Алексей Кудрявцев. - Все заказы ушли на западные верфи. Сейчас в Минсельхозе подготовили проект строительства судов-краболовов по принципу «где ловим, там и строим». Строительство как раз должно было идти там, где шло сокращение финансирования в рамках государственного оборонного заказа. Этот принцип позволил бы получить нам шанс на инвестиции порядка 80 млрд рублей. А строительство позволит сохранить предприятие.

Отметим, что речь идет не о бюджетных средствах, выделенных на развитие судостроения. Это деньги, которые, по сути, являются частичным перераспределением квотной ренты, изъятой за счет ресурсов прибрежных удаленных регионов. Но в Минпромторге засомневались в том, что регионы справятся с большими заказами.

Выслушав позицию судостроителей, вице-премьер РФ Юрий Борисов дальневосточников поддержал.

- Полностью с вами согласен! Это абсолютно правильная позиция. Мы обсуждали этот вопрос с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Пускать заказы на строительство краболовов просто в рынок неправильно. Нельзя допускать, чтобы где-то было густо, а где-то пусто. Поэтому и ведомства, в первую очередь Минпромторг, должны выступать регулятором при загрузке предприятий. Есть же возможность добрать заказы на гражданском рынке. А доля вашего присутствия на нем очень низкая. Рыболовецкие квоты разыграли на Дальнем Востоке, где добывается 70% всех рыбных запасов, а суда строятся в европейской части. Этот вопрос я без внимания не оставлю. Будем отстаивать вашу позицию.

Вступился за дальневосточных судостроителей и премьер-министр Дмитрий Медведев. Как показывают расчеты, принцип «где ловим, там и строим» никак не скажется на загрузке западных судоверфей. Они и так уже обеспечены заказами на строительство крупнотоннажных судов по тем же инвестиционным квотам. Дмитрий Медведев поддержал и предоставление судостроителям налоговых и иных льгот, которые раньше предоставлялись для технического перевооружения, модернизации, реновации судов без НДС.