Развитие низкоуглеродного производства обсудили на GMIS-2019

Перспективы развития энергетической отрасли в условиях четвертой промышленной революции обсудили участники панельной сессии «Развитие низкоуглеродного производства и формирование глобальной стабильности» в рамках GMIS-2019, который проходит в Екатеринбурге 9-11 июля.

В ходе дискуссии было отмечено, что за последние 20 лет энергетическая отрасль претерпела стремительные изменения. Четвертая промышленная революция и «промышленный Интернет вещей» открывают новые возможности для внедрения технологических инноваций и разработки экологически чистых и возобновляемых материалов, а также для получения больших результатов с меньшими затратами.

«Один из главных вопросов, который существует сегодня в энергетической отрасли – как добиться баланса между ростом производства энергии и охраной окружающей среды. В ОАЭ был предложен деверсификационный энергетический портфель, который включает развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. Кроме того, реализуется атомный проект «Барака», который обеспечит производство 25% электричества для ОАЭ и сократит выбросы углекислого газа на 21 млн тонн. Большую часть ядерного топлива для реакторов строящейся АЭС нам поставляет Росатом. Отмечу, что из России мы получаем очень качественное топливо», – рассказал главный исполнительный директор Корпорации атомной энергии ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади.

Участники встречи подчеркнули, что вопросы экологии являются важнейшими для любой современной компании. Важное место в процессе снижения выбросов будет отводиться инновационным технологиям.

«„Интернет вещей“ играет важную роль в сокращении выбросов в атмосферу, уменьшает участие человеческого фактора и увеличивает эффективность управления», – отметил управляющий директор, президент HunanGoldenFurnaceScienceandTechnologyCo. Цзянь Оуян.