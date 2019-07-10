Бренд «Любимый» представляет новый сезонный напиток “Летняя Сангринита”

На полках магазинов уже можно найти освежающую «Летнюю Сангриниту»: новинка продолжает серию вкусов «Любимые Сезоны» и приходит на смену зимнему «А-ля Глинтвейну», который «согревал» любителей соков холодными вечерами.

«Летняя Сангринита» — это безалкогольный напиток, вкус которого был вдохновлен солнечной Испанией и наверняка понравится любителям летнего отдыха.

Испания всегда славилась своим колоритом и гастрономическими изысками. Еще в XVII веке тех, кто посещал эту страну, удивляла свежесть и незабываемый вкус национальных испанских напитков. Так и «Летняя Сангринита» впитала в себя невероятные насыщенные ароматы спелых южных фруктов и ягод. В состав летнего безалкогольного микса входят соки апельсина, винограда, яблока, лимона, вишни и черноплодной рябины, которые в сочетании с легкой мятной ноткой делают напиток действительно неповторимым. Благодаря удачной композиции вкусов и оптимальной сладости он прекрасно освежает в знойную погоду. «Летняя Сангринита» была создана специально для тех, кто в летнюю жару хочет мысленно перенестись на морское побережье, наслаждаясь оригинальным вкусом от любимого бренда.

«Новинка воплощает наше представление об идеальном летнем напитке, который имеет приятный вкус и прекрасно утоляет жажду в жаркую погоду – именно поэтому «Летнюю Сангриниту» рекомендуется пить охлажденной. Мы верим, что она понравится нашим покупателям!» – поделилась старший бренд-менеджер «Любимого» Дарья Макарычева.

Попробовать новый сезонный вкус линейки «Любимый» можно уже сегодня. Однако лучше поторопиться, ведь это ограниченная серия – «Летняя Сангринита» будет доступна на полках магазинов только до сентября 2019 года!

значительные средства в реализацию программ, направленных на повышение эффективности деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок сырья.