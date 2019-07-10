2019-07-10T16:53:07+03:00
Общество

Сотрудники РусГидро собрали 650 наборов игрушек для детей, которые борются с раком

Их получат подопечные фонда «Подари жизнь»
Виктория САВИЦКАЯ
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Сотрудники пяти московских офисов собрали более чем 650 наборов игрушек для пополнения «Коробок храбрости» Фото: РусГидроСотрудники пяти московских офисов собрали более чем 650 наборов игрушек для пополнения «Коробок храбрости» Фото: РусГидро
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9 июля в РусГидро завершилась благотворительная волонтерская акция «Чемодан добра».

Сотрудники пяти московских офисов компании собрали более чем 650 наборов игрушек для пополнения «Коробок храбрости» Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, а также других лечебных учреждений, где находятся подопечные фонда «Подари жизнь». Адресаты этих посылок – маленькие пациенты клиники.

В сборе игрушек принял участие каждый третий сотрудник исполнительного аппарата РусГидро. К акции также присоединились сотрудники расположенных в Москве дочерних обществ РусГидро: Научно-исследовательского института энергетических сооружений, института Гидропроект и Гидроремонт-ВКК.

Благотворительная волонтерская акция «Чемодан добра» проводится в РусГидро уже второй год.

Игрушки дарят ребенку за то, что тот мужественно терпел укол или перевязку. Фото: РусГидро

Игрушки дарят ребенку за то, что тот мужественно терпел укол или перевязку. Фото: РусГидро

«Чемоданы добра» устанавливаются в московских офисах компании, в них сотрудники компании собирают игрушки для детей, которые борются со страшным недугом. Для их выздоровления крайне важно хорошее настроение.

В условиях долгого пребывания в стационаре одна из основных проблем для ребенка – нехватка интересного времяпровождения.

Чтобы раскрасить больничные будни маленьких пациентов яркими красками и помочь преодолеть страх перед болезненными медицинскими процедурами, сотрудники благотворительного фонда «Подари жизнь» придумали акцию «Коробка храбрости» – игрушки дарят ребенку за то, что тот мужественно терпел укол или перевязку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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