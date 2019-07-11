На Угре отметят годовщину Великого стояния

Военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре» впервые прошел в Калужской области в 2002 и с каждым годом число участников и посетителей мероприятия растет. В 2019 году, в годовщину знакового исторического события ожидается более 10 тысяч гостей и свыше трехсот реконструкторов.

Мероприятие пройдет 13 июля в пойме реки Угры, недалеко от села Дворцы, Калужской области и будет посвящено произошедшим здесь в 1480 году знаковым событиям. Церемония открытия состоится в 14:30 мск, в 15:00 начнётся главное действо.

На берегу Угры раскинется военный лагерь. Гости смогут принять участие в военно-исторических площадках, мастер-классах, ярмарках, насладиться работами художника Павла Рыженко, прогуляться по городу мастеров и отведать местной еды в трапезных. В программе также выступления фольклорных коллективов и массовые гуляния. Кульминацией праздника станет реконструкция эпизода противостояния московских и ордынских войск.

Еще одной площадкой праздничных мероприятий станет Владимирский скит. Здесь пройдет торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию.

Фестиваль проводится в рамках реализации Национального проекта «Культура» при непосредственном участи Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Его организаторами выступают Правительство Калужской области, Калужская Епархия, Муниципальный район «Дзержинский район», «Национальный парк Угра».

Отметим, что 11 ноября – день победного окончания Великого стояния на Угре, эта дата в скором времени может войти в федеральный перечень памятных и праздничных дней. С такой инициативой выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

10 июля в комитете по обороне в Госдуме РФ состоялось обсуждение вопроса установления памятной даты России 11 ноября. Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев внёс депутат Госдумы РФ от Калужской области Геннадий Скляр. Ранее его уже поддержали 19 думских депутатов. В ходе заседания комитет по обороне Госдумы РФ принял решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в сентябре.

Установление памятной даты на федеральном уровне будет способствовать укреплению патриотического сознания россиян. Документ уже поддержан Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Более того, в поддержку установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей граждан. Среди документов есть и положительный отзыв Правительства России.

Проведение военно-исторической реконструкции в июле тоже имеет историческую подоплеку. Православная церковь чествует 6 июля Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в Москву. Вся столица в течение трех дней молилась ей на избавление от ордынского ига. И в итоге было принято решение стоять до конца. Это и стало началом Великого стояния на Угре.