Алтайские врачи уверены, строительство вертолетной площадки рядом с медкластером жизненно необходимо для пациентов

От алтайского городка Славгорода до Барнаула шесть часов езды на автомобиле. Когда недавно в местном роддоме на свет появился малыш с тяжелой патологией, которому срочно требовалась операция, из столицы края вылетел санитарный вертолет, который доставил новорожденного в перинатальный центр, где ему экстренно оказали необходимую помощь. На транспортировку больного малыша потребовалось 1,5 часа. Только сравните: 1,5 часа времени или шесть часов на автомобиле, а в итоге - это спасенная маленькая жизнь.

36-летнего жителя Ярового Романа Гольштейна тоже доставили в Барнаул вертолетом, он перенес субарахноидальное кровоизлияние, был без сознания, требовалась срочная операция. Если бы не санавиация, неизвестно, смогли ли бы местные врачи спасти ему жизнь.

И таких примеров алтайские врачи могут привести десятки. Только с начала года благодаря санавиации удалось спасти 55 человек, включая 6 детей. В 2018 году вертолеты совершили 301 санитарный вылет, было эвакуировано 388 человека, из них 63 ребенка, в том числе, 35 малышей до года. Однако же, чтобы это помощь была еще более оперативной, вертолетная площадка должна располагаться рядом с медицинским кластером, в мобильном доступе к основным медцентрам, включая перинатальный.

«За полгода наши врачебные бригады совершили около 250 вылетов и выездов, в большинстве случаев в их помощи нуждались новорожденные. Врачи прибывают на место, стабилизируют больного, после чего возвращаются в краевой центр. На протяжении полета они контролируют состояние пациента. Вероятность того, что такая помощь понадобится за шесть часов в реанимобиле, намного выше, чем за час полета», - уверена главврач барнаульского перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова.

Только с начала года благодаря санавиации удалось спасти 55 человек, включая 6 детей. Фото: предприятие "Алтайские авиалинии"

И тут, конечно, можно вспомнить зарубежный медицинский опыт, где вертолеты садятся прямо на крышу госпиталей, но в российских реалиях, организовать такие площадки трудно, поскольку тот же МИ-8 на крышу медучреждения просто не сядет. Главврач перинатального центра отмечает, что сравнение с другими странами здесь некорректно, хотя бы потому что несопоставимы расстояния. У нас они огромны.

«Если лететь недалеко, подходят легкие вертолеты, для них не нужны специальные посадочные площадки. Нам из-за разветвленной сети муниципалитетов, их удаленности от краевых клиник такая техника не подходит, а Ми-8 на крышу медицинского учреждения не сядет. Именно потому мы говорим о необходимости строительства площадки для него», - говорит главврач перинатального центра «ДАР».

Только вчитайтесь в цифры статистики: 35% беременных женщин в Алтайском крае находятся в группе высокого риска, низкого – 8, остальные – в средней. Сегодня практически каждой ожидающей ребенка женщине нужны особые условия для вынашивания.

Плюс, с одной стороны, выросла доля женщин, выбирающих многодетность, а с другой - многие семьи откладывают рождение первого ребенка к тридцати годам, а к этому возрасту успевает накопиться соматическая патология.

Специалисты «ДАРа» консультируют врачей из отдаленных районов края и помогают наблюдать будущих мам. Но к сожалению, существует вероятность непрогнозируемых, угрожающих жизни роженицы и малыша ситуаций, таких как, например, отслойка плаценты. Как раз в этом случае выручает санавиация. Благодаря ей, современная медицинская помощь одинаково доступна жительницам и столицы Алтайского края, и самых отдаленных сел.

Получается, что теперь, возможность рождения здорового малыша получили и те мамочки, которые по каким-то причинам не могут рожать в краевом центре. И главное, у них есть уверенность, что даже если что-то пойдет не так, им всегда окажут профессиональную помощь. Санитарным вертолетам с командой врачей на борту можно доверить решение тех задач, которые порой не под силу одному человеку.

Отметим, что Минздрав России планирует запустить санавиацию во всех регионах страны до конца 2019 года. Сейчас вертолеты Ми-8 есть в 34 российских регионах, в том числе и в Алтайском крае. Регион вошел в приоритетный проект Минздрава России по развитию санитарной авиации. Благодаря этому был закуплен вертолет Ми-8 с медицинским модулем, который позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия и готовить пациентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную терапию прямо во время полета. В пути пострадавших сопровождает врач реаниматолог-анестезиолог, анестезист и профильный специалист.

Правительство Алтайского края выразило готовность в строительстве вертолетной площадки на территории медицинского кластера в Барнауле, для чего в региональном бюджете зарезервированы необходимые средства.