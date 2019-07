Не ожидали: источники оглушительных подводных звуков шокировали биологов

Японцы - Рютаро Гото (Ryutaro Goto) из Университета Киото (Kyoto University), Исао Хирабаяси (Isao Hirabayashi) из морского парка Кусимото (Kushimoto Marine Park Center) - и их канадский коллега Ричард Палмер (Richard Palmer) из Университета Альберты (Department of Biological Sciences, University of Alberta), проводя исследования у берегов острова Хонсю, услышали под водой невероятно громкие звуки. Кто-то оглушительно чем-то щелкал. Уровень шума, который создавал неведомый источник, достигал 160 децибел. Как у самолета на взлете.

Давно известно, что океан отнюдь не безмолвен. Синие киты шумят с силой почти в 190 децибел, кашалоты могут иной раз щелкнуть на два-три десятка децибел сильнее. Они рекордсмены подводного мира по части громких звуков. Но кто составил конкуренцию огромным млекопитающим?

Трудно поверить, но «щелкунчиками» оказались отнюдь не существа, близкие по размеру к китам, а крошечные червяки - разновидность многощетинковых. Leocratides kimuraorum — так их назвали.

Длина конкретно того червяка, который оглушил ученых, составляла всего 3 сантиметра. О его удивительных способностях они рассказали в журнале Current Biology.

Вот они - невероятно громкие морские червяки: уперлись друг в друга и щелкают.

Биологи наловили шумных червяков с целью выяснить, чем они так громко щелкают. Загадку усугубляло то, что ткани этих существ были мягкими. То есть, щелкать не должны бы.

Эксперименты показали: Leocratides kimuraorum начинают издавать звуки, оказавшись рядом. Они открывают рты, сближаются, раздувают задние части глоток и, выпуская струи воды, отталкиваются друг от друга. При этом раздается щелчок.

По мнению исследователей, стремительно истекающие струйки воды создают кавитацию, в результате которой появляются кавитационные пузырьки. Лопаясь, они и генерируют оглушительный шум, необходимый то ли для защиты мест обитания, то ли для общения.

Кстати, если не брать в расчет китов и кашалотов, то в своей весовой категории червяки уступят лишь 3-6-сантиметровым креветкам — так называемым ракам-щелкунам. Они щелкают клешнями с силой до 190 децибел.

Число самых громких существ на нашей планете пополнили черви и клопы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Клоп-затейник: самый громкий из самых мелких

Водяной клоп Micronecta scholtzi, он же клоп-гребляк размером всего в 2 миллиметра претендует на звание самого громкого существа, обитающего вне мирового окена. Опять же в своей весовой категории. Гребляк издают звуки, уровень которых достигает почти 100 децибел. Это очень громко для такой крохи. Как у проносящийся мимо перрона поезд.

Но куда удивительней самих звуков, способ, которым клоп их извлекает. Самец стрекочет или, выражаясь энтомологически, стридулирует пенисом, быстро-быстро елозя им по брюшку. Словно скрипач-виртуоз смычком по струнам. Созданные таким образом мелодии приманивают, как можно догадаться, самок. И чем громче стридулирует клоп, жаждущий любви, тем лучше самка ему достанется. И тем быстрее. Потому что она услышит его - такого шумного - первым на фоне тихих конкурентов.

Громкого клопа отыскали французские и шотландские исследователи, изучавшие биоразнообразие европейских рек - Джером Сюр (Jerome Sueur) из Музея естественной истории в Париже (Paris' National Museum of Natural History) и Джеймс Уиндмил (James Windmill) из Университете Стратклайда в Глазго (University of Strathclyde in Glasgow). Они были крайне изумлены способностями клопов. Те «пиликали» глубоко под водой, но это было очень хорошо слышно и на поверхности.

Клоп - обладатель самого громкого мужского достоинства.

Музыкальные пенисы гребляков уже заинтересовали акустиков. Они - пенисы - не толще человеческого волоса. А эффективность - в смысле извлечения звука - потрясающая. И без каких-либо усилителей. Интимное чудо природы…

Как выразился Уиндмил, который по совместительству еще и профессор Центра ультразвуковой инженерии (professor at the Centre for Ultrasonic Engineering), секреты устройства, с помощью которого клопы извлекают звуки, пригодились бы при разработке компактных сонаров — приборов, зондирующих морские глубины и дно посредством звуковых волн.