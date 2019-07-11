2019-07-11T19:40:27+03:00
Политика

Экзамен на краповый берет сдали 8 бойцов из 12

В Крыму чествуют бойцов Росгвардии, которые прошли тяжелые испытания
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Севастополе прошло торжественное награждение сотрудников крымского ОМОН "Беркут", которые прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета. ФОТО РОСГВАРДИИ РФВ Севастополе прошло торжественное награждение сотрудников крымского ОМОН "Беркут", которые прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета. ФОТО РОСГВАРДИИ РФ
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В музейном комплексе "35-я береговая батарея" в Севастополе прошло торжественное награждение сотрудников крымского ОМОН "Беркут", которые прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

- Почетные грамоты получили восемь бойцов отряда, сдавших суровый экзамен в Краснодарском крае полтора месяца назад, - сообщили в Росгвардии.

ФОТО РОСГВАРДИИ РФ

ФОТО РОСГВАРДИИ РФ

В ведомстве сообщили, что на старте было 12 кандидатов. Но после прохождения полосы препятствий и ринга, где бойцов выматывали инструкторы по рукопашному бою, к финишу добрались только восемь спецназовцев.

От лица начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского новоиспеченных краповиков" поздравил его заместитель, полковник полиции Александр Пляскин. Офицер пожелал сотрудникам «Беркута» носить берет с достоинством, беречь честь и хранить верность спецназовскому братству.

От лица начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского новоиспеченных краповиков" поздравил его заместитель, полковник полиции Александр Пляскин. ФОТО РОСГВАРДИИ РФ

От лица начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского новоиспеченных краповиков" поздравил его заместитель, полковник полиции Александр Пляскин. ФОТО РОСГВАРДИИ РФ

"Проводить такие торжества на легендарной 35-й береговой батарее уже стало традицией для нашего ведомства. Эта земля десятки лет хранит память о личном подвиге каждого из тысяч защитников севастопольской земли. Символично, что краповые береты вручаются именно тут", - отметил в беседе с журналистами замначальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю полковник полиции Сергей Колбин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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