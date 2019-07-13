Дети из отдаленных сел Алтая научились мастерить оборудование

Дети из отдаленных населенных пунктов республики Алтай смогли получить базовые знания целого ряда инженерных областей: робототехники, конструирования, и программирования. Для этого им не пришлось покорять города. Педагоги и инженеры сами приехали к ним, привезя с собой знания. В первую очередь повезло тем, у кого в селе не было инженерных кружков и детских технопарков.

Особенностью их учебного процесса являлось экологическая направленность проектов. Ученики разрабатывали устройства, помогающие изучать и охранять природу с использованием недорогого оборудования и широко используемых технологий.

В программу занятий вошли лекции, мастер-классы, полевые занятия, проектная деятельность. На выходе ученики школы получили базовые знания в области электроники, программирования, а также важные навыки проектирования и реализации инженерных проектов.

Школа стала передвижной для того чтобы удешевить проект. В противном случае проживание и доставка детей в города значительно бы повлияло на цену реализации идеи. Кстати, организаторы школы в лице АНО «Центр создания и развития биосферных заповедников «Соразвитие» осуществили его за счет средств президентского гранта.

Ученики проекта это, прежде всего, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, молодежь. Их педагоги - волонтерская команда «Зеленые роботы». Они уже не первый год колесят по краю с такими инженерными ликбезами. Кстати, методика учитывает маленький бюджет на оборудование и низкий уровень знаний обучающихся. Так что ученики получили максимум при минимуме возможностей.

То, что на первый взгляд кажется лишь досугом для детей, организаторы считают началом большого дела. Они задались целью подготовить методические материалы для дальнейшего развития системы инженерных кружков. Но есть и более глобальные задачи: подготовка педагогов, проведение мероприятий, сопровождение обучающихся после завершения проекта. В конечном итоге, проект должен сравнять возможности в получение инженерных навыков для жителей села и города.

«Отсутствие доступа к качественному инженерному образованию приводит к невозможности полноценной социализации молодежи, усугублению социальных проблем. Реализация проекта способствует решению социальных проблем путем создания условий для появления новых кружков технической направленности за счет использования новых форм обучения, переобучению педагогов, и выработке технологий и подходов для дальнейшего тиражирования успешных практик развития инженерных кружков в сельской местности», - считают авторы проекта.