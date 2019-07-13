Александр Точилин прокомментировал слухи о возможном появлении Бердыева в "Сочи"

Футболисты "Сочи" впервые в истории вышли в Премьер-Лигу и в первой своей игре на таком уровне уступили в упорной борьбе в гостях московскому "Спартаку" со счетом 0:1. Главный тренер южан Александр Точилин после матча признался - команду собрал только за четыре дня до матча, и удалось навязать сопернику атакующий футбол, не уйдя в глубокую оборону.

- Впечатления хорошие, но пока что не хватает силенок последних 20 минут играть в такой мобильный футбол.

- Каково готовиться к сезону, зная, что будете играть в другом составе?

- Опыт подготовки был в начале моей карьеры - мы собрали "Динамо" питерское за 6 дней до чемпионата. Сегодняшний состав мы собрали за 4 дня до этой игры. Пришла большая группа футболистов хорошего уровня, плюс и мотивация - она помогла в подготовке к игре.

- Как вы решились на прессинг в игре со "Спартаком"?

- Мы играли в такой футбол и в прошлом сезоне. Не боялись и уважали соперника. Положительные моменты есть, их надо развивать и совершенствовать.

- Много слухов ходит о смене вас на Курбана Бердыева, как работается в такой обстановке?

- Нормально работается с руководством, они поддерживают во всем меня. Мы слухи особо не слушаем, а просто делаем свою работу.